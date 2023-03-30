Создатель серии SteamWorld признает, что закрытие интернет-магазина 3DS немного «раздражает».

Похоже, что закрытие Nintendo интернет-магазина 3DS сильно расстроило разработчиков и издателей игр.

Говорю с ‘Кейт и КристаНедавно создатель серии SteamWorld и соучредитель Thunderful Group Брьянн Сигургейрссон признал, что очень грустно, что владельцы 3DS теряют доступ к игре SteamWorld: Tower Defense от DSiWare 2010 года.

Рассматривалась версия для Nintendo Switch и «что-то подобное», но, к сожалению, в данный момент у его команды просто нет времени на такое количество других проектов в работе.

Брайан Сегергерсон: «Должны ли мы просто взять игру и портировать ее, например, сделать версию для Switch или что-то в этом роде… [unfortunately] У нас нет времени делать версию Tower Defense для Switch, и меня это немного раздражает, потому что это означает, что в наши дни очень немногие скачивают игру, а скачать ее не может никто. «

Хотя нам, вероятно, не следует ожидать эксклюзивного порта DSiWare в ближайшее время, Брьянн говорит, что все же хотел бы, чтобы это когда-нибудь произошло:

«Когда-нибудь будет интересно перенести его на футуристическую платформу…»

Хотя Nintendo официально закрыла возможность покупать игры в интернет-магазине 3DS, она вновь открыла погашение кодов. Это продлится до апреля, поэтому, если у вас есть резервные коды, используйте их как можно чаще.