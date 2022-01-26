Создатель Call Of Duty Activision Blizzard раскрывает антипрофсоюзный план

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Тестировщики по обеспечению качества в Служебный долг: Зона боевых действий студия Raven Software передала управление до сегодняшнего дня, 25 января, добровольно признать их новообразованный союз, Альянс игровых работников. Вместо этого издательство Activision Blizzard объявило сегодня вечером, что будет принудительно голосовать в Национальном совете по контролю труда, и призвало к этому голосованию включить всех в студии, шаг, который значительно снизит шансы на успех усилий по объединению в профсоюзы.

На прошлой неделе 34 сотрудника отдела контроля качества Raven заявили, что они организация с работниками связи Америки для объединения в профсоюзы, аванс для разработчиков крупной игровой компании. Они обратились в Activision Blizzard — в разгар подобных потрясений после заявлений о сексуальные домогательства и дискриминация на рабочем месте прошлого года, а также объявление ранее в этом месяце о Продажа на 68,7 миллиарда долларов Microsoft — добровольно признать профсоюз, получивший поддержку квалифицированного большинства в отделе обеспечения качества.

«Мы внимательно рассмотрели и рассмотрели первоначальный запрос CWA на прошлой неделе и попытались найти взаимоприемлемое решение с CWA, которое привело бы к ускорению процесса выборов», — говорится в сегодняшнем заявлении Activision Blizzard после отклонения предложения. «К сожалению, стороны не смогли прийти к соглашению».

Заявление Activision Blizzard продолжилось:

Мы ожидаем, что профсоюз продолжит подачу петиции в NLRB о проведении выборов. В случае подачи компания официально ответит на это ходатайство. Самое важное для компании — это то, что каждый имеющий право на участие сотрудник имеет возможность быть услышанным и подсчитанным, и мы считаем, что все сотрудники Raven должны иметь право голоса при принятии этого решения.

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Когда компания отказывается добровольно признать профсоюз, организаторы, стоящие за ней, должны получить большинство голосов на выборах, ратифицированных NLRB, — препятствие, которое Game Workers Alliance было бы легко преодолеть в рамках одного только отдела обеспечения качества. По запросу все сотрудники Raven», чтобы «высказать свое мнение», Activision Blizzard фактически утверждает, что либо вся студия объединяется в профсоюзы, либо никто этого не делает.

Неясно, победит ли этот аргумент в конечном итоге с NLRB, но, несомненно, он продолжит откладывать настоящие выборы, пока обе стороны обсуждают их.

«Мы надеемся, что в этом случае это произойдет быстро, но компании могут отложить процесс, чтобы зарегистрировать объекты и проблемы по пути и затянуть дела, и когда они это делают, как правило, чтобы дать себе больше времени для проведения антипрофсоюзная кампания», — заявил представитель CWA. Котаку в интервью ранее на этой неделе.

Эта антипрофсоюзная кампания, похоже, уже началась. Вашингтон пост и Полигон сообщают, что глава студии Raven Брайан Раффел проводил встречи с сотрудниками по поводу планов по разделению QA и внедрению тестировщиков в отдельные команды. Это широко распространенная практика в разработке игр, но подозрительно своевременный шаг, который в сегодняшнем заявлении Game Workers Alliance назвал попыткой «помешать нашему праву на организацию».

“[S]o пока мы тестируем, мы являемся единым подразделением, которое связано нашей функцией внутри студии», — сказала тестировщик Raven QA Она Ронгстад. Вашингтон пост сегодня. «Наша солидарность не будет нарушена чем-то вроде реорганизации».