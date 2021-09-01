Создатель PUBG Брендан Грин покидает компанию, чтобы создать новую студию

рисунок : pubg

Брендан «PlayerUnknown» Грин, человек, чьи разработки и усилия по дизайну помогли создать жанр Battle Royale в том виде, в каком мы его знаем, ушел. PUBG материнская компания Crafton создает собственную студию разработки.

Грин, который работал над такими вещами, как DayZ’s Режим Battle Royale и H1Z1 привело к созданию Поля боя PUBG—По пути Вдохновение все от Fortnite Ваш собственный режим Battle Royale, который появился на их пути – он работает в корейской игровой компании Krafton с 2016 года.

К 2019 году Грин перестала принимать непосредственное участие в pubgВместо этого он переехал в Амстердам, чтобы возглавить Krafton’s Собственные проекты PUBG, в которых он начал разработку новой игры под названием ориентировочно введение, который послужит «исследованием новых технологий и игрового процесса».

Грин проживает в Амстердаме и возглавит новую компанию Playerunknown Productions, которая будет независимой, но в которой Crafton сохранит «миноритарный пакет». А в заявлении, опубликованном ранее сегодня, Грин сказал об этом шаге:

Я так благодарен всем в PUBG и KRAFTON за то, что они воспользовались мной и возможностями, которые они дали мне за последние четыре года. Сегодня я рад сделать следующий шаг в моем путешествии, чтобы создать опыт, о котором я мечтал годами. Еще раз я благодарен всем в KRAFTON за поддержку моих планов, и я расскажу больше о нашем проекте позже.

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Очевидно, что нет ни слова о том, над чем именно работает его студия, хотя в пресс-релизе, сопровождающем новости, говорится, что «команда изучает системы, необходимые для обеспечения массового масштаба в играх с открытым миром».

Хотя это вообще не повлияет pubg, которая последние пару лет прекрасно обходилась без нее – на сегодняшний день это седьмая по популярности игра в Steam, и это только версия для ПК – будет интересно посмотреть, что эта новая студия может предложить сейчас, когда у них есть время и место, чтобы что-то попробовать. еще.