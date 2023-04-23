Создатель Stardew Valley делится подборкой великолепных концептуальных заметок и рисунков, нарисованных от руки.

Эрик «ConcernedApe» Бароне недавно поделился подборкой своих самых ранних набросков и идей, которые в конечном итоге привели к созданию его любимого фанатами фермерского симулятора Stardew Valley.

Он включает рукописные заметки и аннотации Бароне, объясняющие, как, по его мнению, игроки будут взаимодействовать с различными персонажами и предметами в игре.

Ранний взгляд на производителя шоколада с привидениями.

«[I] Просматривая некоторые вещи, я нашел свой старый оригинальный блокнот с концепцией общественного центра», — написал Бэррон в Твиттере, прежде чем поделиться потрясающей графикой, взятой из его оригинального блокнота.

Просматривал кое-какие вещи и нашел свой старый блокнот с оригинальной концепцией общественного центра. pic.twitter.com/cXPI77kxpt — Обеспокоенная обезьяна (ConcernedApe) 21 апреля 2023 г.

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это С тех пор он побудил фанатов задавать вопросы Если бы у Барона были планы продавать свои каракули как книгу по физическому искусству.

«Если я опубликую этот блокнот и продам его, я его куплю, это круто», — подтвердил один фанат.

Эрик «ConcernedApe» Бароне недавно подтвердил, что он «берет перерыв» в работе над долгожданным продолжением игры Haunted Chocolatier, чтобы снова сосредоточиться на Stardew Valley.

Как Том недавно подытожил для нас, Бэррон ранее подтвердил, что будет больше контента для его знаменитой пародии на жизнь еще в июне прошлого года. Обновление Stardew Valley 1.6 будет включать в себя изменения, позволяющие сделать моддинг проще и мощнее, как подтвердил Барон в Twitter, а также некоторый «новый игровой контент, хотя и намного меньше, чем 1.5».