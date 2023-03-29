Создатель Tetris Алексей Пажитнов говорит, что Россия сейчас чувствует себя «безнадежно»

Американский инвестор советского происхождения Алексей Пажитнов признает, что Россия находится в «темной ситуации» и что все «безнадежно».

Наиболее известный как создатель феномена видеоигр Tetris, он переехал в Соединенные Штаты в 1991 году и позже стал соучредителем компании Tetris вместе с голландским дизайнером видеоигр Хенком Роджерсом. В нем рассказывается история о том, как они встретились и сумели распространить интеллектуальную собственность по всему миру. тетрисВ пятницу выходит новый фильм Apple TV+.

Пажитнов поселился в штате Вашингтон со своей семьей, но его опыт в Советской России был свеж в его памяти и воплотился в новой биографической пьесе. тетрис.

«Это ретро-фильм, показывающий совсем другое время», — сказал Пажитнов. Newsweek. «У нас были самые мрачные годы коммунизма в фильме, и вы могли это почувствовать».

тетрис Действие фильма происходит в конце 1980-х, когда разработчик игр Роджерс (которого играет Тэрон Эгертон) едет в Россию, чтобы получить права на распространение тетриса на Game Boy для Nintendo. Период изображал надвигающийся конец Советского Союза.

Хотя мы знаем, что в Советском Союзе, который распался в 1991 году, грядут перемены, Пажитнов не знает, грядут ли перемены в современной России, возглавляемой Владимиром Путиным.

«Это было время перестройки, время надежд и перемен [were] Идем, — сказал Пажитнов. — К сожалению, сейчас у нас очень безнадежное время, а в России очень мрачная ситуация, что очень прискорбно».

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В марте 2022 года Пажитнов опубликовал в нескольких СМИ заявление, осуждающее вторжение России в Украину. Он назвал Путина «сумасшедшим диктатором без души» и «военным преступником». Через год после войны он думает о фильме тетрис Дает нам надежду на современную Россию.

«Для меня этот фильм о том, как будущее пробирается сквозь всевозможные слои бюрократии и странных деловых маневров, и это вселяет в вас надежду», — сказал он. «Поэтому, с моей точки зрения, это очень обнадеживающий фильм. Это также дает моей стране немного надежды».

Рядом с ним сидит Роджерс, соучредитель The Tetris Company.

«Для меня этот фильм о политике. Он о дружбе между двумя людьми», — сказал Роджерс. «У нас разное происхождение, у нас разные характеры, но мы все равно друзья. В конце концов, все люди в мире могут быть друзьями.

«Мы должны сказать политикам, которые призывают наших детей идти на войну, несмотря ни на что, скажите им, чтобы они взяли прибавку к зарплате. Больше никакой войны».

После того, как Пажитнов создал Tetris в 1984 году, началась борьба за права с такими игроками, как Роджерс, Роберт Штейн и британский медиа-магнат Роберт Максвелл.

тетрис В ролях Эгертон, Никита Ефремов (Пажитнов), Тоби Джонс, Бен Майлз и Роджер Аллам. Он был написан шотландским режиссером Джоном С. Режиссер Бэрд, это его первый фильм с 2018 года. Стэн и Олли.

«Я очень громко заявляю, что вы никогда не должны сравнивать то, что происходит в кино, с тем, что эти люди в Украине и все люди, которые воюют в Украине, переживают прямо сейчас во время этой ужасной трагедии», — сказал Бёрд. Newsweek.

Бэрд вспоминает Россию 1980-х годов и рассматривает недавние действия России на Украине, показывающие опасность, с которой столкнулся Роджерс, когда он прибыл в Советскую Россию много лет назад.

«Он загнал себя в логово льва», — сказал Бёрд. «Два года назад, когда мы снимали этот фильм, опасность не чувствовали бы так сильно люди, которых там не было, или которые не знали, или забыли, насколько опасна холодная война.

«Поэтому я думаю сейчас с иронией, что этот конфликт в Украине научил поколение, которого тогда не было, о том, как опасно людям идти в такой мир. Так что, как ни странно, это, наверное, очень актуально. Да , в действительно трагическом контексте».

В соответствии с законами Советской России в то время Пажитнов не получал гонораров за разработку Tetris, и ни он, ни Роджерс не получали их до тех пор, пока в 1996 году не создали компанию Tetris Company.

Вспоминая интервью, которое он дал десятилетия назад, Пажитнов отдал должное Newsweek За то, что был одним из первых на сцене.

«Ваша газета Newsweek Один из первых, кто сделал со мной интервью и статью о Тетрисе, — со смехом сказал Пажитнов. — Я помню самую красивую свою фотографию, и меня мучили два часа, чтобы сделать эту картинку. Так что это было довольно круто. большое спасибо.»

тетрис Мировая премьера на Apple TV+ состоится 31 марта 2023 года.