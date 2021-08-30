Создатель Yakuza Тошихиро Нагоши покидает Sega и присоединяется к NetEase

рисунок : Sega

ветеран Разработчик Тошихиро Нагоши, из Sega RallyА также обезьяний мяч А также якудза В нем говорится, что Fame находится на заключительной стадии переговоров по контракту, чтобы покинуть Sega и присоединиться к китайской компании NetEase. Отчет для Bloomberg.

Нагоши присоединился к Sega в 1989 году и работал во всем, начиная с Daytona мне Virtua Fighter мне F-Zero GX. Но это его последний хит из серии фильмов, The якудза В настоящее время игры охватывают восемь главных входов и ряд подэлементов, которые, вероятно, сделали его самым известным на Западе, в частности. Благодаря своей общей известности в качестве главы студии разработки, Ryo Ga Gotoku.

Bloomberg Он говорит что, хотя он «не подписал окончательный контракт и его обязанности еще не выполнены», он будет « Ожидается, что он создаст свою собственную команду и создаст новые игры ». Предположительно, это попытка NetEase нанести ответный удар своим конкурентам Tencent, которые в последние годы потратили большие суммы на многих разработчиков по всему миру. Лига Легенд бунт создателей контента, Недавно PlatinumGames и группа сумо.

Хотя уход Нагоши, вероятно, не окажет прямого влияния на серию, над которой он работал в последнее время, учитывая, что все они от Sega и производятся огромными командами разработчиков, это все равно будет ударом для фанатов – и для самой Sega. – видит человека, ответственного за многие. Самый большой успех компании за последние 30 лет – это передача ее конкурирующей организации.

Однако его уход не является полной неожиданностью; Ранее в этом году он ушел из совета директоров Sega. И его роль в качестве главного креативного директора компании, и в то время предполагалось, что это связано с комментариями, которые он сделал в 2020 году об игроках в киберспорте:

там спекуляция Онлайн в Японии Нагоши выгнали после этого спорный комментарий Представлен в прошлом году, похоже, высмеивает БУЮ БУЙО киберспортсмены. По словам продюсера, они выглядели так, будто ели блюда из говядины с сыром. срок Chiizu gyuudon gao (チ ー ズ 牛 丼 顔) или “Cheese Beef Bowl Face” распространяются в Интернете. по умолчанию Шигео (チ ー 牛) или «сырная говядина», этот сленговый термин используется для обозначения людей, которые живут в сельской местности, выглядят очень молодо, носят очки и не имеют особых амбиций. Это негативный и ироничный термин, чтобы высмеивать людей, которых нельзя считать «крутыми».

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