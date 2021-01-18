Соковский акцент Элизабет Олсен, Сказал Ванда «Это никуда не денется», теперь в «Американском ситкоме»

Прошло больше года с тех пор, как у поклонников Marvel появился новый контент, но Disney + уже представил первые два эпизода. WandaVision, Который выпал 15 января. Это заполнило пустоту, которую могли бы иметь поклонники кинематографической вселенной Marvel в 2020 году, а также оставило много вопросов о том, что происходит в шоу.

Но помимо пасхальных яиц, теорий и общего веселья шоу, фанаты заметили еще одну вещь, это акцент Ванды. Опять же, у нее, похоже, еще нет соковианской близости. Капитан Америка: Гражданская война, А в новом сериале ее точно нет. Или это? [Spoiler alert: Minor spoilers ahead for WandaVision].

Соковский диалект сделан так, чтобы он звучал как славянский, но он также звучит как акцент этой искусственной страны.

Элизабет Олсен в роли Ванды в Disney + WandaVision | Дисней + / Марвел

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Соковия – страна, представленная в Мстители: Эра УльтронаОтсюда Ванда и ее брат Пьетро. Из-за этого в этом фильме были очень четкие акценты. Поскольку это место, которого на самом деле не существует – это недалеко от Словакии и Чешской Республики в их мире – диалект является своего рода славянским, но он также не похож на все, что существует в настоящее время.

Как сказала Элизабет Олсен Коллайдер В интервью 16 января соковский акцент появился благодаря Аарону Тейлору Джонсону (который играл Пьетро) и их тренеру по акценту. Конечно, это ненастоящая нация, поэтому им пришлось прикинуть, как будет выглядеть акцент.

«Мы хотели убедиться, что это не звучит по-русски, потому что Black Widow говорит по-русски, поэтому нам просто нужно было звучать как словацкий», – сказал Олсен, объясняя, как они нашли правильный «славянский» голос. «Таким образом, мы создали эти фонематические изменения, которые коснулись британского акцента Аарона, который в основном относится к Словакии, и моего американского акцента, пока мы не стали казаться родственниками».

Но, конечно, все стало сложнее, когда в игру вступили другие актеры, потому что их естественный акцент варьируется от британского до австралийского и американского, следовательно, их личности тоже вездесущи. Она сказала, что соковянский диалект «занял много времени».

Ванду Максимову в прошлом критиковали за потерю акцента, но на то была причина.

Но по мере того, как Алая Ведьма появляется в большем количестве фильмов, она потеряла свой акцент, и похоже, что она проигрывает в этой тяжелой работе, верно? Ну вроде как. Смена акцента Ванды была несколько постепенной. Капитан Америка: Гражданская война. Он все еще есть, но он постепенно появляется и исчезает. Однако через Мстители: Бесконечная война, Полностью ушел. Однако на это есть причина.

«Во-первых, в начале Гражданской войны вы заметите, что черная вдова обучает ее шпионажу, а во-вторых, она была беглецом, и одной из самых отличительных характеристик, которые у нее есть, является ее акцент», – сказал Джо Энтони Руссо, когда он был Счастливый грустный смущенный Подкаст в 2018 году.

Наташа была родом из России, но обучалась навыкам «Черная вдова», и в рамках своего обучения шпионажу она научилась скрывать свой акцент. Итак, хотя для взрослых это ненормально (обычно) так быстро терять акцент, Ванда намеренно пыталась сохранить свою жизнь в бегах и в качестве мстителя. Следовательно, он потерял свой акцент Бесконечная война И в Мстители: Финал.

Но не волнуйся. Элизабет Олсен сказала, что акцент Ванды “никуда не делся” и в “WandaVision”.

Но не ждите, что он исчезнет навсегда. И это немного увлекательно, особенно для поклонников соковских велосипедистов.

«Это никуда не делось», – сказал Олсен коллайдеру. «На все были причины».

Что действительно интересно в этой части интервью, так это то, что Олсен, похоже, несет некоторую информацию. На них, конечно, с учетом того, что очень много WandaVision Аудитория еще не знает. Но может быть более важная причина, по которой она говорит, что «всему есть причины».

“[The accent] Он загорелся, когда я начал жить в США и в WandaVision Она играет роль в американском комедийном сериале, поэтому она никуда не делась ».« Это определенно все еще там ».

Она оставила это открытым для интерпретации, и оставшиеся эпизоды только покажут, будет ли этот скрытый акцент широко использоваться в сериале.

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