«Солидар»: последняя война России с Украиной: Москва и Киев оспаривают контроль над «Солидаром»

В пятницу Россия заявила, что ее силы захватили Солидар на востоке Украины, что станет редкостью для Москвы после нескольких месяцев неудач на поле боя, но Киев заявил, что ее силы все еще ведут бои в городе.

борьба

— Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продолжают боевые действия в Соледаре, маленьком соляном городке, и других городах Донецкой области.

* Рейтер не смог проверить счета.

* CNN сообщила, что репортеры возле «Солидара» слышали минометный и ракетный обстрел в пятницу днем ​​и видели, как украинские силы перебрасывают войска, что выглядит как организованный отход.

* Лидер наемников-ультранационалистов Евгений Пригожин, в чью группу Вагнера входят заключенные, которым обещали амнистию за службу, пожаловался после того, как российские военные взяли на себя ответственность за «Солидар», не упомянув его боевиков.

ARMS * Финляндия присоединилась к Польше, заявившей, что может отправить танки Leopard немецкого производства в Украину в рамках того, что, по-видимому, создается западным альянсом для их поставки.

* Министр вооруженных сил Себастьян Ликорн заявил, что Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.

* Представитель МИД России заявил, что Беларусь может вступить в конфликт. Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для своего вторжения в Украину в феврале, но приграничный регион сейчас настолько сильно затоплен, что неминуемое нападение оттуда маловероятно. 16:00

Дипломатия и экономика

* Премьер-министр Японии Фумио Кисида после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне подчеркнул важность противодействия вторжению России, заявив, что если одностороннее изменение статус-кво продолжится без возражений, то же самое произойдет и в других местах, в том числе в Азии . . . Четкая ссылка на обещание Китая воссоединиться с самоуправляемым Тайванем, при необходимости силой.

По словам экономистов, Россия становится все более зависимой от доходов от нефти для поддержки своего бюджета по мере увеличения военных расходов, предупреждая, что правительству, возможно, придется повысить налоги, если цены на нефть не оправдают ожиданий в этом году.

* Близкий соратник президента России Владимира Путина предложил конфисковать имущество и активы россиян, которые порочат вооруженные силы и выступают против войны в Украине.

* Согласно торговым источникам и данным отслеживания, не менее четырех принадлежащих Китаю супертанкеров отгружают российскую нефть марки Urals в Китай, поскольку Москва ищет суда для экспорта после того, как «Большая семерка» установила предельные значения цен на нефть, ограничившие использование западных судоходных и страховых услуг.