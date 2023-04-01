Солнечная вспышка, возвращение российской космической капсулы, планы NASA по созданию жизни на Марсе

На этой неделе в науке произошли важные события, связанные с космосом: вспышка на Солнце привела к непредсказуемой космической погоде, а НАСА разработало новый план жизни на Марсе. Между тем, поврежденная российская космическая капсула «Союз» вернулась на планету, а Сунита Уильямс столкнулась с задержкой своего третьего визита в космос.

1. Сильная солнечная вспышка X.12 вызывает опасения по поводу космической погоды.

Чрезвычайно мощная солнечная вспышка отключила радио на Земле 29 марта. Что это значит? Синоптики космической погоды опасаются, что эта вспышка может привести к очень суровой космической погоде для пилотируемых космических кораблей в ближайшие дни.

Обсерватория солнечной динамики НАСА зафиксировала это изображение солнечной вспышки в яркой вспышке в правом нижнем углу Солнца. (Изображение: НАСА)

Вспышка была вызвана одной из самых больших и сложных групп солнечных пятен в мире. Это была седьмая подобная вспышка на Солнце более чем за три месяца 2023 года. Если такие вспышки продолжатся, в ближайшие несколько месяцев могут произойти новые перебои в радиосвязи и временные потери электроэнергии в электрических сетях. Единственный плюс в том, что это может привести к большему количеству северных сияний в ночном небе!

2- Возвращение поврежденной российской космической капсулы

Российский космический корабль «Союз М-23», в котором в декабре произошла утечка охлаждающей жидкости, наконец вернулся на Землю. Капсула доставила немало хлопот российскому космическому агентству «Роскосмос», поскольку в ловушке также оказались три космонавта (один из них американский). В то время как троица была спасена другой капсулой «Союз», поврежденная оригинальная капсула была удалена с Международной космической станции.

В течение двух часов капсула приземлилась в Казахстане 28 марта.

3. Третий космический полет Суниты Уильямс отложен.

Американский астронавт (индийского происхождения) Сунита Уильямс дважды летала в космос, последний полет состоялся в 2012 году. В третьем космическом полете Уильямс она будет служить членом экипажа находящегося в разработке Boeing Starliner. Тем не менее, в проекте произошли некоторые задержки, и недавно компания Boeing подтвердила, что дата первого (пилотируемого) полета Starliner была перенесена. Компания уже на несколько лет отстает от графика.

(Изображение — Гетти)

Boeing подтвердил, что строительство космического корабля завершено, но потребуется время для проверки и испытаний, связанных с проверкой характеристик. Если на этот раз все пойдет по плану, люди могут ожидать, что Уильямс и остальная часть экипажа Starliner взлетят где-то 21 июля 2023 года.

Старлайнер (фото НАСА)

4. НАСА тестирует четырех человек в марсианских условиях.

Многие космические предприниматели или писатели-фантасты рассматривали планету-близнец Земли Марс как будущую альтернативу жилью. Теперь НАСА планирует начать подготовку с самой Земли. Космическое агентство США объявило, что выберет четырех человек из широкой публики и заставит их жить в симуляции марсианской среды.

ФОТО: 360-градусный вид внутри части песочницы Аналоговой среды обитания для здоровья экипажа и исследовательской деятельности в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне / НАСА.

Миссия представляет собой годовой проект, целью которого НАСА является более глубокое понимание условий жизни людей на Марсе. Четыре выбранных человека должны будут оставаться в «песочнице» и получат конкретные задания. Это почти похоже на съёмки сиквела Марсианин!