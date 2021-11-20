Солнечный парус LightSail 2 все еще летает над Землей более чем через два года после запуска

Экспериментальный космический корабль, испытывающий солнечные паруса в качестве экономичного космического двигателя, который мог бы обеспечить будущие миссии в далекие места, по-прежнему направляя солнечные лучи на орбиту Земли более чем через два с половиной года после своего запуска.

Космический корабль, названный LightSail 2 Это куб размером с буханку хлеба, но с отверстием. солнечный парус Размер арены бокса: около 433 квадратных футов (32 квадратных метра). Этот парус улавливает фотоны, поступающие от Солнца, точно так же, как ветровой парус захватывает движущийся воздух, чтобы привести космический корабль в движение.

LightSail 2 — это специальный проект Planetary Society, некоммерческой космической образовательной и просветительской организации, базирующейся в Соединенных Штатах. Но результаты эксперимента уже проинформировали дизайн предстоящих миссий НАСА, таких как Скауты NEA Планетарное общество заявило, что Solar Cruiser и ASC3 также будут полагаться на солнечные паруса. в текущей ситуации Понедельник (15 ноября). NEA Scout, один из «пассажиров» предстоящей миссии NASA «Артемида-1», будет использовать солнечные двигатели, чтобы покинуть лунную орбиту и посетить околоземный астероид.

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LightSail 2 использует солнечный парус не для того, чтобы отправиться в далекие места, а просто для того, чтобы оставаться на орбите над Землей. Космический корабль в настоящее время движется по орбите на высоте 426 миль (687 километров), где остающаяся атмосфера планеты вызывает трение. Это трение обычно заставляет спутник замедляться и притягивать его к Земле, но сила паруса это компенсирует. Первоначально космический корабль мог поднимать свою орбиту, используя только солнечный парус. Теперь он медленно проигрывает битву с атмосферой, но этот процесс происходит намного медленнее, чем это было бы без паруса.

«Благодаря оптимальному навигационному наведению с течением времени, темпы снижения высоты за последние месяцы были лучшими за всю миссию», — говорится в заявлении Планетарного общества. «Тяга даже в разы превышала сопротивление атмосферы, немного увеличивая орбиту космического корабля».

Миссия стоимостью 7 миллионов долларов, финансируемая донорами и запущенная в 2019 году, выиграла от периода затишья на Ближнем Востоке. 11-летний солнечный цикл который закончился недавно. За последние несколько месяцев на поверхности Солнца образовалось больше солнечных пятен, а мощные извержения вулканов высвободили огромное количество заряженных частиц в окружающее пространство. Эти частицы в форме солнечного ветра достигают Земли, где они взаимодействуют с атмосферой планеты, делая ее толще.

«Тем временем солнечная активность поддерживала разреженность верхних слоев атмосферы Земли на протяжении большей части миссии, уменьшая сопротивление паруса», — говорится в заявлении Планетарного общества. «Это изменилось в последнее время, поскольку Солнце стало более активным и испускает большие солнечные вспышки. Команда LightSail 2 считает, что эта активность теперь, вероятно, вызывает более высокие темпы орбитального распада, чем это было ранее в миссии».

Камера 1 LightSail 2 фиксирует распространение солнечного паруса транспортного средства. (Изображение предоставлено: Планетарное общество)

Во время своей миссии LightSail 2 захватил несколько удивительные картинки Со своей родной планеты с помощью двух камер «рыбий глаз», включая кадры тропического шторма Мирина, который приблизился к побережью Японии во время Олимпийских игр в Токио в августе этого года.

Камеры «рыбий глаз» предназначены в основном для наблюдения за состоянием солнечного паруса. Эксперты уже отметили некоторые признаки того, что парус может испытывать некоторый износ. По расчетам ассоциации, космический корабль должен оставаться на плаву как минимум еще год.