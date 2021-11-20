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Солнечный парус LightSail 2 все еще летает над Землей более чем через два года после запуска

20 ноября, 2021
Toma Kulikov

Экспериментальный космический корабль, испытывающий солнечные паруса в качестве экономичного космического двигателя, который мог бы обеспечить будущие миссии в далекие места, по-прежнему направляя солнечные лучи на орбиту Земли более чем через два с половиной года после своего запуска.

Космический корабль, названный LightSail 2Это куб размером с буханку хлеба, но с отверстием. солнечный парус Размер арены бокса: около 433 квадратных футов (32 квадратных метра). Этот парус улавливает фотоны, поступающие от Солнца, точно так же, как ветровой парус захватывает движущийся воздух, чтобы привести космический корабль в движение.

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