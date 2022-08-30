Соломоновы острова запретили кораблям ВМС США заходить в порты – посольство США

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согавари выступает с удаленным обращением к 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с помощью предварительно записанного видео в Нью-Йорке, США, 25 сентября 2021 г. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

СИДНЕЙ (Рейтер) — Посольство США в Канберре сообщило во вторник, что правительство Соломоновых островов проинформировало Соединенные Штаты о том, что оно приостановит заход кораблей ВМС в свои порты.

У Соломоновых Островов напряженные отношения с Соединенными Штатами и их союзниками с тех пор, как в апреле был заключен пакт о безопасности с Китаем.

«29 августа Соединенные Штаты получили официальное уведомление от правительства Соломоновых Островов о прекращении всех военно-морских визитов в ожидании обновлений протокольных процедур», — говорится в заявлении посольства.

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Пресс-секретарь премьер-министра Соломоновых Островов Манассе Согавари ранее опроверг сообщения о моратории, сообщив агентству Reuters, что Согавари выступит с речью во вторник днем.

Он сказал, что Сугавари выступит с приветственным словом к госпитальному кораблю ВМС США «Милосердие», которое прибыло в Хониару в понедельник с двухнедельной миссией.

В посольстве сказали, что милость прибыла до пребывания.

«Корабль ВМС США «Мерси» получил дипломатическое разрешение до введения моратория. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — заявили в посольстве.

На прошлой неделе судно береговой охраны США не смогло зайти на Соломоновы острова для обычного захода в порт, поскольку правительство не ответило на его запрос о дозаправке и снабжении. Читать далее

Судно Oliver Henry патрулировало незаконный промысел в южной части Тихого океана для Регионального агентства по рыболовству, когда ему не удалось зайти на дозаправку в Хониаре, столице Соломона, сообщил агентству Рейтер официальный представитель Береговой охраны США по электронной почте. Пятница.

(Эта история исправляет параграф 2, чтобы сказать апрель (не май))

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(Сообщает Кирсти Нидхэм)

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