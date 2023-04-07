Сомнения в мечтах украинских артистичных пловцов после решения правительства

(Рейтер) — Украинские артистичные пловцы Марина и Владислава Алексеевы годами готовились к Олимпиаде-2024 в Париже, но их олимпийские мечты отложены после того, как правительство запретило своим спортсменам проходить квалификацию, если среди них есть россияне.

Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить россиянам и белорусам вернуться к международным соревнованиям в качестве нейтральных, поскольку они были запрещены после прошлогоднего вторжения в Украину, которое Москва назвала «специальной военной операцией».

Международный олимпийский комитет примет отдельное решение об участии в Олимпийских играх следующего года, которые Украина пригрозила бойкотировать, если ей разрешат там выступать.

«Если (российские спортсмены) поедут, мы не поедем», — сказала Владислава Рейтер. «Мы не хотим с ними встречаться, мы не можем с ними встречаться. В общем, все федерации… должны сделать все возможное, чтобы не дать им (участвовать)».

21-летние близнецы Алексеевы были среди тысяч людей, бежавших из Харькова в прошлом году после того, как Россия начала вторжение в Украину.

Две сестры, завоевавшие олимпийскую бронзу в командных соревнованиях в Токио, добились успеха в 2022 году в пуле, выиграв два мировых золота и еще шесть в командных соревнованиях и дуэтах.

Российские спортсмены выступали в Токио как нейтральные после российского допингового скандала, в ходе которого были разоблачены режимы, поддерживаемые государством во многих видах спорта, после того, как Олимпийские игры 2014 года в Сочи привели к санкциям МОК.

«Если МОК разрешит России участвовать в Олимпийских играх, то эти Игры уже не про мир», — добавила Владислава. «Они были под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, и это ничего не изменило, они начали войну».

Несмотря на перспективу пропустить Париж, близнецы упорно тренировались в Киеве и проводили по семь часов в день, готовясь к майским соревнованиям чемпионата мира во Франции и Египте.

России и Белоруссии было отказано в допуске к турниру в прошлом году.

Они сказали, что спортивный комплекс в Харькове, где они когда-то тренировались, был поврежден ракетой в сентябре, и их тренировки часто прерываются сиренами воздушной тревоги.

«Ты не была так сосредоточена на тренировках, как раньше», — добавила Марина.

«Когда мы сталкиваемся с трудностями во время тренировок, мы понимаем, что наши воины сталкиваются с гораздо большими трудностями».

Дополнительный репортаж Маргариты Чернокундратенко и Мануэля Ослоса в Киеве, опубликованный Ритикой Шармой в Бангалоре; Под редакцией Питера Резерфорда

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