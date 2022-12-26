Сообщается о взрывах на авиабазе Энгельс в глубине России: отчет

Рейтер: На российской авиабазе Энгельс в сотнях километров (милях) от Украины был слышен взрыв, сообщили украинские и российские СМИ рано утром в понедельник.

Немедленного официального подтверждения взрывов не было, и агентство Reuters не могло независимо проверить сообщения.

Информационное агентство РБК-Украина сообщило о двух взрывах.

Российское информационное агентство Baza со ссылкой на местных жителей сообщило, что выли сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы.

Авиабаза недалеко от Саратова, примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, была атакована 5 декабря в результате ударов украинских беспилотников по двум российским авиабазам.

Двойные удары принесли Москве большую репутацию и вызвали вопросы о том, почему ее оборона не удалась, говорят аналитики, возвращая внимание к использованию беспилотников в войне между соседними странами.

Украина никогда публично не брала на себя ответственность за теракты внутри России, но связывала такие инциденты с «кармой» за вторжение России.