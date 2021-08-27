Сообщается о последних взрывах возле аэропорта Кабула

Трем семьям из Южной Калифорнии, застрявшим в Афганистане во время посещения родственников летом, удалось благополучно выбраться, в то время как пять других остаются в затруднительном положении, поскольку вокруг главного аэропорта страны продолжается хаос.

Две семьи покинули Афганистан в четверг, по словам Говарда Шена, представителя школьного округа Кахон-Вэлли, расположенного недалеко от Сан-Диего. Он сказал, что третья семья уехала и вернулась в Соединенные Штаты в среду.

Шен подсчитал, что еще пять семей из школьного округа, состоящие из 14 учеников и восьми родителей, остаются в Афганистане. Это число увеличилось по сравнению со средой, когда Шен считал, что в общей сложности шесть семей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, проживают в Афганистане, отмечая, что информация постоянно меняется и развивается. Он сказал, что округ работает с офисом представителя Калифорнии Дэрилом Иссой и другими представителями национальной безопасности, чтобы помочь семьям безопасно выбраться.

Отбытие произошло из-за того, что в четверг в районе возле аэропорта Кабула произошли смертельные взрывы, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны спешили завершить массовую эвакуацию своих граждан и афганских союзников после захвата страны талибами.

«Мы не верим, что кто-либо из наших студентов был ранен во время взрыва», – сказал Шин CNN о взрыве возле аэропорта Кабула.

Президент Байден в четверг пообещал продолжить эвакуацию, несмотря на террористический акт.

Школьный округ Cajon Valley Union, в котором проживает очень большое количество иммигрантов и беженцев, в основном из Афганистана и Ирака, будет оказывать консультативную поддержку всем нуждающимся учащимся после недавних событий.

«Школьная группа Союза долины Кахон и сотрудники с распростертыми объятиями ждут безопасного возвращения всех наших семей», – сказал Шейн в заявлении.

Шен сказал в среду, что, по его мнению, шесть семей с CVUSD были в Афганистане, отметив, что информация меняется и постоянно развивается.