Сообщается, что бесплатные игры для PS Plus за октябрь просочились

Игры PlayStation Plus за октябрь просочились рано. Одна из заметных утечек, раскрывающих сентябрьский состав, опубликованный ранее, заключается в том, что бесплатными играми на октябрь будут Hell Let Loose для PS5, Mortal Kombat X для PS4 и PGA Tour 2K21 для PS4.
Как я уже заметил VGCА также Биллбилл-кун имеет Dealabs Точно просочился Сентябрьская коллекция PlayStation Plus of Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds, которые будут доступны до 4 октября. DeLabs сказал, что доказательства утечки были представлены брокерам и одобрены ими. Игры для PlayStation Plus обычно публикуются в конце месяца или в самом начале месяца, а это значит, что Sony вскоре должна раскрыть названия.
Самая популярная игра из этой группы – шутер 50 на 50 World War II Hell Let Loose, который планируется выпустить на PS5 и Xbox Series X | S 5 октября. Если утечка точна, это означает, что игра будет запущена на PlayStation Plus. Hell Let Loose в настоящее время доступна для Цифровой предварительный заказ Xbox Series X | С. Но он еще не доступен для предварительного заказа в PlayStation Store и может указывать на его запуск на PS Plus.
Mortal Kombat X входит в Коллекция PS Plus Для владельцев PS5 это также позволит владельцам PS4 получить бесплатную игру. Sony должна вскоре представить октябрьские игры PS Plus, чтобы доказать, является ли эта утечка законной.
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