Сообщается, что в ближайшее время ожидается повышение цен на Xbox Game Pass и Xbox Live Gold.

В новом отчете Xbox утверждается, что Microsoft планирует отказаться от Xbox Live Gold в пользу Xbox Game Pass Ultimate — 15-долларовой версии Xbox Game Pass, которая включена в Xbox Live Gold — базового уровня для Xbox Game Pass и единственного способа подписаться на Xbox Live Gold. Что это значит? Что ж, это означает, что Xbox Game Pass за 15 долларов станет самым дешевым уровнем, заменив текущий уровень 10 долларов. Между тем, доступ к Xbox Live Gold увеличится с 5 долларов в месяц до 15 долларов в месяц.

Отчет идет в манере журналиста, знакомого с Xbox, Брэд Сэмс, в котором утверждается, что Microsoft стремится объединить две службы подписки в одну. С этой целью Сэмс предполагает, что все это может произойти, когда Activision Blizzard завершит непомерное приобретение Xbox.

«Я слышал, что Microsoft подумывает придумать, как поднять цены на эти услуги. [Xbox Live Gold and Xbox Game Pass] Включить золото, чтобы 15 долларов в месяц были новой базой, что означает, что вы получаете Game Pass, а также Xbox Live Gold, и это единственный уровень», — говорит Сэмс. Чистый Xbox. «Меня не удивит, если Microsoft завершит сделку по приобретению Activision, она на самом деле поднимает базовую минимальную цену до того, во сколько обходится их обслуживание».

На данный момент это рамки доклада, что, конечно же, нужно учитывать. Даже если все здесь верно, оно также может быть изменено, но это соответствует тому ворчанию, которое мы слышали о том, что Microsoft не знает, что делать с Xbox Live Gold, и изучает способы повышения цены на Xbox. Игровой пропуск. Было бы разумно, чтобы решения обеих этих проблем были одним общим решением.

На момент публикации Microsoft не рассматривала этот отчет и предположения, которые он породил. По разным причинам мы не ожидаем, что это изменится, но если это произойдет, мы обязательно обновим историю соответствующим образом. Между тем, как всегда, не стесняйтесь делиться своими горячими мыслями и мнениями в разделе комментариев или, в качестве альтернативы, отправьте мне сообщение в Twitter. Мустафа Хосни О Боже, Аминь Пожалуйста, дайте мне знать там. Что вы думаете об этом новом отчете? Это правильный курс действий для Xbox?