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Сообщается, что в результате ожесточенных боев в Наблусе погибли трое палестинцев.

25 октября, 2022
Toma Kulikov

Трое палестинцев были убиты и еще около 20 ранены в ходе ожесточенных боев, которые вспыхнули в Наблусе во время очевидного израильского налета на террористическую группировку «Логово льва» рано утром во вторник.

Сильный огонь был виден и слышен на видео, распространенном в социальных сетях, после того, как вскоре после полуночи в город въехала большая колонна сил.

Взрывы все еще были слышны в 2:45, и представитель президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса сказал, что он предпринимает «срочную» попытку выступить посредником.

Согласно непроверенным сообщениям еврейских и палестинских СМИ, солдаты ЦАХАЛ окружили здание в северной части города на Западном берегу, где скрывались видные члены группировки «Лион Дин».

По некоторым данным, в ходе интенсивной перестрелки израильские силы обстреляли здание противотанковыми ракетами, а также вели огонь из стрелкового оружия.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в ходе боевых действий трое были убиты и 19 ранены, трое из которых находятся в критическом состоянии.

По сообщениям СМИ, двое из погибших — Хамди Шараф и Али Антар.

По сообщениям палестинцев, подразделения сил безопасности Палестинской автономии были застигнуты врасплох рейдом и открыли огонь по ответившим израильским силам, что привело к жертвам.

Представитель Аббаса Набиль Абу Рудейнех заявил в своем заявлении, что президент Палестинской автономии устанавливает «срочные контакты, чтобы остановить эту агрессию против нашего народа» в Наблусе.

Израильская армия только подтвердила, что силы действуют в Наблусе.

Она сказала, что позже отправит обновленную информацию о рейде, который произошел через день после другого члена Lion’s Den. убит, убит В загадочном взрыве приписывают Израилю.

Израильские силы начали многонедельную кампанию против «Логова льва», новой группировки, состоящей из членов различных террористических группировок, печально известных дерзкими нападениями на солдат и поселенцев недалеко от Наблуса в прошлом месяце. В результате этих обстрелов погиб один военнослужащий.

Палестинцы стреляют в воздух во время похорон члена Асада Дена Тамера аль-Килани в городе Наблус на Западном берегу, 23 октября 2022 г. (ДЖАФАР АШТИЕ / AFP)

Леон Дин, как сообщается, подтвердил, что он стал мишенью рано утром во вторник, и сказал, что в ответ открыл огонь по израильским силам. По сообщениям палестинских СМИ, оно пообещало продолжить теракты.

Израиль установил кордон вокруг Наблуса почти две недели назад и дал понять, что может усилить меры против логова льва.

AFP способствовало этому отчету.

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