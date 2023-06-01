Аббас Абудар Видвит, раненный в битве при Багмуте, по сообщениям, скончался на Украине в апреле.

Гражданин Ирака, воевавший на стороне российских наемников Вагнера, был убит в Украине в апреле, заявил глава Вагнера Евгений Пригожин, что считается первым подтвержденным случаем гибели в бою уроженца Ближнего Востока.

По сообщению русскоязычного информационного сайта РИА ФАН, Аббас Абудар Витвид скончался 7 апреля, через день после прибытия в госпиталь Вагнера в оккупированном Россией восточноукраинском городе Луганске.

Пригожин подтвердил Рейтер в среду, что он завербовал Уитвита из тюрьмы в России, добавив, что он не первый гражданин арабского происхождения, присоединившийся к его отряду наемников из тюрьмы.

Он сказал, что иракец хорошо сражался и пал смертью героя.

Большую часть боев за разрушенный украинский город Багмут вели преступники, завербованные Вагнером из российских тюрем.

В феврале Соединенные Штаты заявили, что группа наемников Вагнера потеряла более 30 000 человек после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года и что 90 процентов боевиков Вагнера, убитых в Украине с декабря 2022 года, были преступниками.

На прошлой неделе Пригожин заявил, что почти 20 000 его наемников были убиты в многомесячной битве за контроль над Пакмутом. Он сказал, что взял около 50 000 пленных, чтобы сражаться с Вагнером на Украине, и 20 процентов из них уже мертвы.

Как сообщает РИА ФАН, Уитвит скончался от травм, полученных в Пакмуте.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось Reuters, Уитвит был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения по обвинению в наркотиках в июле 2021 года судом в российском городе Казань. В документах говорится, что на момент вынесения приговора Уитвит был студентом первого курса технического университета в России.

На видео, опубликованном РИА ФАН, мужчина, идентифицируемый как отец Витвита, показывает, как Вагнер получает посмертные награды сына, и говорит, что поддержал решение сына «выступить добровольцем» воевать на Украине.

«Аббас всегда стремился к своей свободе и хотел быть человеком, который защищал свою свободу и себя, и он сказал мне, что нашел свою свободу в России», — мужчина показан как отец.