Тед Леонсис Попытки подкупить жителей Вашингтона становятся все сильнее день ото дня.

Вашингтон пост Я упомянул вторник Леонсис был в гонке за владение бейсбольной командой в столице. Теперь он собирает свою звездную королевскую семью.

Вашингтонский деловой журнал Составление отчетов кто — который Дэвид РубинштейнСоучредитель Carlyle Group вместе с руководителем Monumental Sports & Entertainment, который приобрел команду.

Рубинштейн — миллиардер. Форбс Его собственный капитал оценивается в 3,3 миллиарда долларов в 2022 году.. Большая часть стоимости Рубинштейна связана с The Carlyle Group, глобальной частной инвестиционной компанией со штаб-квартирой в столице.

У Рубинштейна также прочные связи с регионом и, казалось бы, бесконечный список контактов, в который входят заместитель советника президента по внутренней политике Джимми Картера, президент Центра Кеннеди, президент Национальной галереи искусств, президент Экономического клуба в Вашингтоне, округ Колумбия, и бывший президент Смитсоновского института.

Семья Лернерс, купившая Nats за 450 миллионов долларов через год после их переезда в округ Колумбия, может сохранить частичную собственность в рамках любой потенциальной сделки. Челси Джейнс Пост отчеты Семья Лернер хорошо знакома с дуэтом Лионне-Рубинштейн, и сериал будет основан исключительно на DC.

Новости о TED и The Nationals появляются на следующий день после того, как его компания Monumental Sports and Entertainment объявила о своем намерении купить остальную часть региональной спортивной сети NBC Washington. Покупка NBCSWSH может сыграть свою роль в Show Ted’s NATS, поскольку MSE планирует запустить массовую трансляционную сеть в ближайшие годы, в которой могут показаться столичные программы, граждане, мистики и киберспорт.

Наверняка Тед сейчас занят.

Фото баннера: Ян Холланд/RMNB