Сообщается, что Москва готовится депортировать в Россию около 100 тысяч украинцев.

Российские власти и оккупационные власти могут готовить массовые депортации граждан Украины с оккупированных территорий в Российскую Федерацию.

Американское издание Bloomberg сообщило о правительственном распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина от середины декабря о «повышении доходов», которое включает до 2,5 миллиардов евро дополнительных расходов на то, что Москва называет «переселением населения». Из Херсонской области в Россию.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на распоряжение правительства России, заявив, что российские власти и оккупационные власти планируют депортировать в Россию более 100 тысяч жителей Херсонской области.

Верещук также сообщил, что российские власти насильственно переселили неустановленное количество граждан Украины в 57 регионов России, в том числе на Дальний Восток и в Сибирь.

Ссылка военного времени

Институт изучения войны (ISW) последовательно оценивает принудительную депортацию граждан Украины в Российскую Федерацию как преднамеренную кампанию этнических чисток. Геноцид.

Российские оккупационные власти пытаются убедить жителей оккупированных территорий принять российские паспорта, говорится в сообщении аналитического центра.

Массовая депортация Украина

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, Россия продолжает переселять граждан Украины.

Евгений Полицкий, назначенный Россией губернатор Запорожской области, объявил, что российские власти ищут дополнительных рабочих для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после того, как почти 1500 рабочих ЗАЭС отказались принять российские паспорта и подписать контракты с атомной энергетикой Росатома. Компания. Завод для получения пропусков на ЗАЭС.

Кроме того, ISW заявила, что российские власти продолжают ввозить российских граждан для выполнения гражданских функций на оккупированных территориях.

Кремль не комментирует сообщения о принудительной депортации или «фильтрации» граждан Украины в Россию.