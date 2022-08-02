Сообщается, что проблемы со звуком в Apple Studio Display были подтверждены во внутренней записке.

Внутренний меморандум Apple он получил это Слухи о Маке Указывает, что компании известно о проблемах со звуком, с которыми пользователи сталкивались при использовании файлов. $1599 за просмотр в студии, но не содержит постоянного решения имеющейся проблемы. Вместо этого в служебной записке, распространяемой в сети авторизованных поставщиков услуг Apple, рекомендуется, чтобы затронутые пользователи отключали Studio Display от источника питания, отключали аксессуары, а затем снова подключали дисплей и включали его после 10-секундного ожидания. .

Apple выпустила Studio Display в марте. Помимо самого монитора, монитор также предназначен для интеграции многих других устройств, которые можно найти на обычном столе, и включает в себя встроенные динамики, микрофоны и веб-камеру. Но недавно Слухи о Маке Указывает, что пользователи сообщали о проблемах через страницы поддержки Apple, Twitter и Слухи о Маке частные форумы. Сообщаемые проблемы включают утечку звука, искажение и прерывистое воспроизведение.

Со вчерашнего дня мой студийный экран воспроизводит звук в течение нескольких секунд, а затем останавливается. Воспроизведение звука отлично работает на MacBook Pro, подключенном к монитору. Я не уверен, связано ли это с оборудованием или программным обеспечением. У меня бета-версия Ventura. Кто-нибудь видит что-то подобное? pic.twitter.com/u4yO1bFubq — Саймон Б. Начинка (simonbs) 28 июля 2022 г.

Добавил 1 видео от Пользователь Twitter Саймон Б. Стёвринг Звук, воспроизводимый на студийном экране, обрывается всего через несколько секунд. Паркер Ортолани Он говорит, что несколько дней боролся за то, чтобы включить динамики на экране своей студии. Марио Гусман в твиттере Что без частых повторов звук двух его студийных шоу в конечном итоге стал бы прерывистым, а затем полностью обрезался.

Хорошей новостью является то, что Apple отмечает, что эти проблемы не вызваны проблемами с оборудованием Studio Display, а это означает, что будущее обновление программного обеспечения может решить их. Плохая новость заключается в том, что нет точной информации о том, когда и даже появится ли это постоянное исправление. Apple не сразу отреагировала на край Запрос комментария.

К сожалению, это не первая программная проблема, с которой сталкивается дорогой дисплей Apple. Когда мы первоначально рассматривали студийный монитор, веб-камера устройства выглядела ужасно. Это было плохо при хорошем освещении и ужасно при слабом освещении. Яблоко, наконец Выпущено обновление программного обеспечения который пытался решить проблемы, но, хотя он улучшил элементы производительности веб-камеры, его качество все еще было ниже, чем у многих автономных веб-камер на рынке. посмотреть на себя.

Это не лучший выбор для премиальных аксессуаров Apple для Mac. Studio Display может иметь много функций, но, в конце концов, это означает, что в нем есть много вещей, которые могут пойти не так.