Сообщается, что российские военные разместились в домах Херсона

Киев, Украина (AFP) – Российские солдаты вынудили украинских мирных жителей покинуть свои квартиры в оккупированной столице Херсонской области, заявил в пятницу местный житель, и переселились сами, поскольку южный город стал растущим очагом войны в Украине.

Его отчет о солдатах, дислоцированных по всему Херсону, предполагает, что Россия могла подготовиться к жестокой городской войне в ожидании украинского наступления.

Установленные Россией власти в Херсоне продолжали призывать мирных жителей покинуть город, который находится на правом или западном берегу Днепра и был отрезан от снабжения и продовольствия в результате украинских бомбардировок.

Кирилл Стримосов, заместитель главы назначенной Кремлем администрации региона, неоднократно призывал мирных жителей уйти на левый берег реки. Стримосов заявил в четверг, что российские войска могут вскоре уйти из Херсона. В пятницу он сказал, что заявление было просто попыткой поощрить эвакуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что россияне делают вид, что уходят из Херсона, чтобы привлечь украинскую армию. Зеленский назвал попытки убедить мирных жителей проникнуть вглубь подконтрольной России территории «театром».

Жительница Херсона сообщила Associated Press, что российские солдаты высаживаются в освободившиеся квартиры. Сообщается, что российские военные ходят от двери к двери, проверяют правоустанавливающие документы и вынуждают жильцов немедленно покинуть квартиру, если они не могут подтвердить право собственности на квартиры.

«Они заставляют жителей города эвакуироваться, а затем российские солдаты переедут в освобожденные квартиры по всему Херсону», — сказал один из жителей, который говорил при условии, что из соображений безопасности будет называться только его имя — Константин. «Понятно, что они готовятся к бою с украинской армией в городе», — добавил он.

Больницы и поликлиники не обслуживали пациентов в Херсоне, жители которого также сообщали о проблемах с питанием.

«Завоза продуктов в город почти нет, жители пользуются собственными запасами и выстраиваются в очереди в немногочисленные еще открытые магазины», — рассказал Константин.

Украинский военный аналитик Оле Жданов сообщил Associated Press, что в рамках своего контрнаступления с целью отвоевать Херсонскую область украинская армия отрезала правый берег Днепра от поставок оружия и продовольствия путем бомбардировки основных транспортных путей и разрушения мостов через реку. .

«Россияне понимают опасность закрытия транспортных путей и практически смирились с тем, что им придется уйти с правого берега Днепра», — сказал Жданов. «Но российские силы не готовы мирно покинуть Херсон и готовятся к боям внутри города. Они дислоцируют туда рядовых резервистов и новый тактический батальон», — добавил он.

По словам Жданова, украинская армия имеет значительное преимущество перед русскими в плане авиации и артиллерии на правом берегу, а значит, может обстреливать город Херсон и избегать прямого боя.

«Киев тянет время, потому что российские ресурсы в Херсоне испаряются, и с каждым днем ​​они слабеют, позволяя украинцам собрать силы для главного удара», — сказал Жданов.

Российские войска захватили Херсон вскоре после вторжения в Украину в конце февраля. Россия незаконно аннексировала Херсонскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области Украины в конце сентября и впоследствии объявила военное положение в четырех областях.

Областная администрация, установленная Кремлем в Херсоне, уже вывела из города десятки тысяч мирных жителей, сославшись на угрозу усиления бомбардировок, поскольку украинская армия продолжает контрнаступление. Власти сняли российский флаг со здания администрации Херсона в четверг.

Военный пресс-секретарь юга Украины Наталья Хоменюк заявила, что поднятие флага может быть трюком, и «мы не должны спешить радоваться». Она рассказала украинскому телевидению, что некоторые российские солдаты переодевались гражданскими лицами.

Заявления ни одной из сторон не могут быть проверены независимо.

В другом месте украинские официальные лица сообщили о сбитых беспилотниках, запущенных российскими войсками: восемь беспилотников в районе Никополя, которые также попали под артиллерийский обстрел, и еще один беспилотник над западной Львовской областью.

Командующий ВСУ Валерий Залогний заявил, что российские силы «втрое превышают интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта» и проводят «до 80 обстрелов ежедневно».

В офисе Зеленского заявили, что по меньшей мере девять мирных жителей были убиты и 16 ранены в результате терактов на Украине с четверга по пятницу.

В пятницу в Москве президент России Владимир Путин объявил, что по-прежнему существует постоянный поток добровольцев, желающих вступить в российскую армию, поскольку уже мобилизовано 318 000 человек. Ранее власти заявляли, что целью была мобилизация около 300 тысяч резервистов.

Путин сказал, что 49 000 человек уже находятся в армии и выполняют боевые задачи, а остальные все еще проходят обучение. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Украину переброшено 87 тысяч человек. Несоответствие не может быть устранено немедленно.

Когда в сентябре Россия объявила о своей мобилизационной кампании, в нескольких регионах вспыхнули протесты, и десятки тысяч россиян бежали из страны.

В пятницу Путин также подписал закон, разрешающий военную мобилизацию тех, кто был списан или осужден за совершение тяжких преступлений, в том числе недавно отбывших наказание за убийства, грабежи и контрабанду наркотиков.

В среду Россия согласилась присоединиться к соглашению военного времени, заключенному при посредничестве ООН и Турции, которое позволяет поставлять украинское зерно на мировые рынки через Черное море. Москва приостановила свое участие в зерновой сделке на выходных, сославшись на предполагаемую атаку беспилотников на ее Черноморский флот в Крыму.

Вооруженные силы Украины заявили в пятницу, что «зерновые пути продолжаются» в соответствии с планом.

В качестве условия возврата к сделке Россия потребовала отправить зерно в более бедные страны, аргументируя это тем, что большая его часть попадает в более богатые. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем он обсудил приоритетность поставок зерна для наименее развитых стран.

Эрдоган сказал, что он также обсуждал возможность бесплатной отправки зерна в страны, сталкивающиеся с голодом, во время недавнего разговора с Путиным, и два лидера планировали провести дальнейшие переговоры по этому вопросу на встрече G20 на Бали в этом месяце.

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Карманау сообщил из Таллинна, Эстония. Сьюзан Фрейзер участвовала в подготовке этого отчета в Анкаре, Турция.

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Вид на разрушенные после российской бомбардировки жилые дома в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Мужчина ищет неповрежденное имущество в своем доме, разрушенном в результате российской бомбардировки в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Разрушенный школьный двор после российской бомбардировки в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Мужчина несет подушки из своей разрушенной квартиры после взрыва российской бомбы в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Люди стоят возле разрушенных жилых домов после российской бомбардировки в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Катерина, 36 лет, кухонный работник роддома Пуща-Водица, ищет одежду в пункте раздачи в селе Мошон под Киевом, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andrew Kravchenko)











68-летний Иван Культа пьет чай рядом со своим жилым домом, разрушенным после российской бомбардировки в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)











Разрушенная в результате российской бомбардировки школа в Покровске, Донецкая область, Украина, пятница, 4 ноября 2022 г. (AP Photo/Andriy Andriyenko)





