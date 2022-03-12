Сообщается, что российские игроки обеспокоены статусом визы

Продолжающееся российское вторжение в Украину привело к тому, что многие игроки и команды НХЛ, а также их представители обратились к иммиграционным юристам с просьбой рассмотреть вопрос о том, как подать заявление на получение убежища или постоянного вида на жительство в Северной Америке. Об этом сообщает Рик Уэстхед из TSN..

Россия начала серию воздушных, наземных и морских атак против Украины, начиная с 24 февраля, и сталкивается с растущими санкциями со стороны США и других стран. Канадские правительства.

Канада также ввела санкции в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, который 2 марта объявил, что продает клуб английской премьер-лиги «Челси». В результате санкций, наложенных на него правительством Великобритании, ему не позволят получить прибыль от предстоящей продажи.

Сообщается, что, поскольку новые санкции против России все еще действуют, игроки НХЛ обеспокоены тем, что их визы могут не быть продлены, и задаются вопросом, что может означать продолжающееся наступление России с точки зрения того, как визы могут или не могут быть выданы иностранным рабочим в ближайшем будущем.

В электронном письме, полученном Westhead, официальный представитель Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады Эйдан Стрикленд написал:

На данный момент специальных иммиграционных процедур для граждан России не существует. Граждане России могут продолжать подавать заявки через наши обычные иммиграционные пути до утверждения всех требований для поступления. Если российские граждане в Канаде решат подать заявление о предоставлении убежища, заявления таких лиц будут полностью рассмотрены Независимым административным трибуналом Совета по делам иммиграции и беженцев, как и все заявления о предоставлении защиты в Канаде.

Алекс Овечкин (#8) и Евгений Малкин — две самые большие российские звезды в НХЛ. (Фото Грегори Шамуса/Getty Images)

В то время как многие российские игроки все больше обеспокоены своим иммиграционным статусом и статусом проживания в Северной Америке, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также погряз в спорах из-за его исторической и постоянной поддержки президента России Владимира Путина.

Овечкин в частном порядке выступил с инициативой в 2017 году, чтобы заручиться поддержкой президентской заявки на переизбрание. Во время брифинга для СМИ 25 февраля Овечкин призвал к прекращению войны, но не обязательно отказался от своей решительной поддержки Путина и, следовательно, российского правительства.

История продолжается

«Он мой начальник. Но как вы сказали, я не в политике, как будто я спортсмен. Как вы сказали, (я) надеюсь, что все будет сделано в ближайшее время. Сейчас сложная ситуация для обеих сторон, — заявил тогда Овечкин журналистам.

Возможно, наиболее показательно то, что хотя Путину грозит почти всеобщее осуждение за эскалацию войны против Украины, Овечкин до сих пор не изменил своего мнения. фото профиля инстаграм Фотография, на которой он улыбается и рисует знак мира, стоя рядом с президентом России.

Дэвид Шульц Нью-Йорк Таймс В нем сообщалось, что Овечкин, чья семья остается в России, столкнулся с негативной реакцией в социальных сетях со стороны сторонников вторжения, и ему посоветовали не менять фотографию своего профиля из-за опасений, как это будет воспринято на его родине.

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