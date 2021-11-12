Сообщается, что США предупреждают Европу о возможном вторжении России в Украину

США предостерегают своих европейских союзников от этого. Россия может рассматривать возможность вторжения Украина Пока администрация Байдена наблюдает за переброской войск на границе между двумя странами, Согласно новому отчету.

Bloomberg сообщил со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией, что официальные лица США поделились своими опасениями по поводу ситуации со своими коллегами из ЕС. Издание добавило, что оценки США основаны на информации, еще не предоставленной европейским правительствам, что должно произойти до того, как будет принято какое-либо решение о «коллективном ответе».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты «внимательно следят за регионом» и будут продолжать «тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу».

«Как мы четко заявили, любые эскалационные или агрессивные меры могут стать источником серьезной озабоченности для Соединенных Штатов», — сказал Блинкин, выступая вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Блинкен сказал, что США не знали о намерениях России, но сказал, что «доказательства» Москвы были в прошлом для того, чтобы изобретать провокации вдоль своих границ для оправдания военного вмешательства.

«У нас нет ясности в отношении намерений Москвы, но мы знаем ее доказательства», — сказал он. «Если и есть какие-то провокации, то они исходят из России».

На прошлой неделе 15 республиканских членов комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил призвали президента Байдена активизировать свои действия. Количество смертельной помощи Он поддержит киевское правительство в его борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также в развертывании сил США в Черном море.

«Поведение России стало более агрессивным, и критическая риторика Украины усилилась по самым разным темам, от украинской военной модернизации и военного партнерства до вступления Украины в НАТО», — говорится в письме.

«Ваша администрация не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

Директор ЦРУ Уильям Бернс встречается с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве 2 ноября 2021 года. Пресс-служба ЕПА / Совет безопасности России

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс Возглавил американскую делегацию в Москву.Сообщается, что в ходе обсуждения состоялся телефонный разговор между Бернсом и президентом России Владимиром Путиным. Associated Press сообщило, что делегация предупредила высокопоставленных российских чиновников о потенциальных последствиях любой растущей угрозы безопасности Украины.

Минобороны Украины заявило на прошлой неделе, что около 90 000 российских солдат размещены недалеко от границы и в контролируемых повстанцами районах на востоке Украины.

Россия неоднократно отрицала присутствие своих сил на востоке Украины.

Ранее в этом году массовое наращивание российских войск на западе страны вызвало тревогу на Украине и на Западе. Российские официальные лица заявили, что войска были развернуты для учений, охарактеризовав их как часть мер по противодействию угрозам безопасности, создаваемым размещением сил НАТО вблизи российской границы.

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