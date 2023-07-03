Диктатор Путин признал, что кремлевский режим финансирует частную военную компанию Вагнера, но занижал эту сумму в десять раз.

ЧВК Вагнер Групп В рамках подписанных контрактов с мая 2022 года по май 2023 года он получил более 858 миллиардов российских рублей (9,755 миллиарда долларов) из средств российского бюджета, сообщил российский пропагандист, ведущий программы «Вести недели» на канале Россия 1 Дмитрий Киселев. Он сказал 2 июля.

Группа Concorde, принадлежащая семье Пригожиных, получила еще 845 миллиардов российских рублей (9,607 миллиарда долларов) из российского бюджета.

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«Основанная Евгением Пригожиным компания BMC Wagner получила по контрактам с государством чуть более 858 млрд рублей. Это близко к триллиону рублей», — цитирует Киселева российское агентство РИА Новости в Telegram.

«По другим контрактам Concorde Prigozhin оказал услуг (государству) на 845 млрд рублей. Это не значит, что они столько заработали, но все равно показывает масштаб бизнеса и размах их амбиций».

Так, он осветил ложь другого российского диктатора Владимира Путина, который признал, что Кремль финансировал наемников, но уменьшил сумму в десять раз.

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Путин заявил на встрече с военными 27 июня, что ЧВК Вагнера полностью финансируется российским государством. Наемники Вагнера получили за указанный период более 86 млрд российских рублей (более 978 млн долларов), в том числе 70 млрд российских рублей (820 млн долларов) на нужды боевиков и 15 млрд рублей (180 млн долларов) на «поощрительные выплаты». . Еще 110 млрд российских рублей ($1,3 млрд) получили так называемые «страховые выплаты».

А Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны России вечером 23 июня, заявив, что хочет «восстановить справедливость» в России.

Он сообщил, что российская армия бомбила «тыловой лагерь» наемников. Однако конфликт между Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу начался месяцами ранее.

История продолжается

В течение последних нескольких месяцев вагнеровский лидер настойчиво требует отставки министра обороны России, обвиняя его в плохом управлении Вооруженными силами России и в том, что он не снабжает вагнеровские силы достаточным количеством боеприпасов.

24 июня войска Вагнера взяли под контроль основные военные объекты в городах Ростове-на-Дону и Воронеже. их тоже Семь самолетов ВВС России были сбиты.

ФСБ обвинила Пригожина в «подстрекательстве к мятежу», когда силы безопасности готовились защищать Москву. Считается, что Путин бежал из столицы, возможно, в свою резиденцию на Валдае, к северо-западу от Москвы.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, его наемники приближались к Москве, сообщила пресс-служба Лукашенко, кульминацией которых стала сделка, по которой Пригожин согласился остановить наступление своих войск на российскую столицу — в обмен на снятие обвинений и изменения в российском министерство. Защита.

Вскоре после этого Пригожин приказал наемникам Вагнера вернуться из Москвы и вернуться на свои боевые позиции.

Сообщается, что по условиям сделки между Пригожиным и Путиным главарь наемников должен на время перебраться в Беларусь.

С тех пор самолет Пригожина дважды видели в Беларуси.

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