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Сообщается, что «Чикаго Блэкхокс» заинтересованы в том, чтобы выбрать российского форварда в первом раунде.

13 июня, 2023
Boleslava Sokolova

«Чикаго Блэкхокс» получили первый выбор на драфте НХЛ 2023 года. Конор Бедард будет первым, кого вызовут 28 июня в Нэшвилл. У «Блэкхокс» есть еще один вариант первого раунда в 19 лет, и говорят, что команда заинтересована в российском спортсмене.

«Блэкхокс» взяли интервью у более 65 игроков NHL Combine. Одним из важных игроков является Гейб Перро, сын сотрудника «Блэкхокс» и бывший король игр НХЛ. Ожидается, что «Блэкхокс» снова сплотятся со своим вторым пиком, и команда обдумывает рискованное решение, чтобы помочь в нападении.

«Чикаго Блэкхокс» имеют право выбрать Конора Бедарда. Фото предоставлено Стивом Хискоком

«Чикаго Блэкхокс» заинтересованы в Даниэле Буте

По словам Скотта Пауэрса с спортсмен«Блэкхокс» заинтересованы в том, чтобы забрать Дэниела, но если он все еще там в 19-м. Генеральный менеджер Кайл Дэвидсон был Открывает О возможности использования русского языка в проекте этого года:

«[Davidson] Он сказал: «Я думаю, что это от случая к случаю, будь то контрактные обязательства, вы всегда спрашиваете — даже это предшествует любой текущей ситуации в мире, всегда ли вы пытаетесь понять, что они хотят прийти и хотят играть? Северная Америка. Это всегда вопрос». Да, но на первый взгляд, как правило, я не думаю, что есть какие-либо опасения. Я думаю, вам просто нужно немного больше работать, я думаю, обстоятельства.»

Почему брать российского спортсмена сейчас рискованно

Перед российскими игроками, которые собираются играть в Североамериканской лиге, стоят дополнительные проблемы, поскольку война между Россией и Украиной все еще продолжается в 2023 году. Согласно отчету Джона Вороу за 2022 год с Агентство новостейгенеральных менеджеров было больше скептически О наборе российских игроков в прошлом году после начала войны из-за логистики вывода игрока из Восточной Европы:

«Хотя всегда существовал риск того, что русские решат остаться дома, чтобы играть, опасения усилились сейчас, когда действуют ограничения на поездки во время войны для всех, кто хочет путешествовать в Россию и Беларусь и из них. Руководителям НХЛ остается только гадать, будет ли выезд действительно будет разрешено.

Не помогает и то, что у НХЛ и ее российского аналога, Континентальной хоккейной лиги, нет трансферного соглашения. Это не позволяет командам НХЛ покупать контракты с КХЛ, что является постоянным препятствием для любого гроссмейстера, надеющегося попасть во вторую лучшую лигу мира».

Могут ли «Блэкхокс» набирать игроков, кроме как в 19 лет?

но считается первый раунд перспективный проект. Пауэрс не был уверен, что он будет на доске к тому времени, когда Дэвидсон выбрал его еще в 19-м.Однако на других пробных драфтах он был выбран лишь в середине-конце первого раунда. (Другие генеральные менеджеры могут опасаться рисковать российским спортсменом.)

Однако Коннор может быть рискованным выбором для «Чикаго Блэкхокс».
Даниэль может стать рискованным выбором для «Чикаго Блэкхокс».

Но Крис Питерс из FloHockey не ХХ В своем окончательном макете он считает, что находится там из-за угрозы со стороны России. Если «Блэкхокс» могут взять его в 19 лет, они могут помешать своему сопернику по дивизиону, «Миннесоте Уайлд», взять его в 20 лет.

здесь Основные моменты Дэниел Бот:


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