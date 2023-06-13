Сообщается, что «Чикаго Блэкхокс» заинтересованы в том, чтобы выбрать российского форварда в первом раунде.

«Чикаго Блэкхокс» получили первый выбор на драфте НХЛ 2023 года. Конор Бедард будет первым, кого вызовут 28 июня в Нэшвилл. У «Блэкхокс» есть еще один вариант первого раунда в 19 лет, и говорят, что команда заинтересована в российском спортсмене.

«Блэкхокс» взяли интервью у более 65 игроков NHL Combine. Одним из важных игроков является Гейб Перро, сын сотрудника «Блэкхокс» и бывший король игр НХЛ. Ожидается, что «Блэкхокс» снова сплотятся со своим вторым пиком, и команда обдумывает рискованное решение, чтобы помочь в нападении.

«Чикаго Блэкхокс» заинтересованы в Даниэле Буте

По словам Скотта Пауэрса с спортсмен«Блэкхокс» заинтересованы в том, чтобы забрать Дэниела, но если он все еще там в 19-м. Генеральный менеджер Кайл Дэвидсон был Открывает О возможности использования русского языка в проекте этого года:

«[Davidson] Он сказал: «Я думаю, что это от случая к случаю, будь то контрактные обязательства, вы всегда спрашиваете — даже это предшествует любой текущей ситуации в мире, всегда ли вы пытаетесь понять, что они хотят прийти и хотят играть? Северная Америка. Это всегда вопрос». Да, но на первый взгляд, как правило, я не думаю, что есть какие-либо опасения. Я думаю, вам просто нужно немного больше работать, я думаю, обстоятельства.»

Почему брать российского спортсмена сейчас рискованно

Перед российскими игроками, которые собираются играть в Североамериканской лиге, стоят дополнительные проблемы, поскольку война между Россией и Украиной все еще продолжается в 2023 году. Согласно отчету Джона Вороу за 2022 год с Агентство новостейгенеральных менеджеров было больше скептически О наборе российских игроков в прошлом году после начала войны из-за логистики вывода игрока из Восточной Европы:

«Хотя всегда существовал риск того, что русские решат остаться дома, чтобы играть, опасения усилились сейчас, когда действуют ограничения на поездки во время войны для всех, кто хочет путешествовать в Россию и Беларусь и из них. Руководителям НХЛ остается только гадать, будет ли выезд действительно будет разрешено. Не помогает и то, что у НХЛ и ее российского аналога, Континентальной хоккейной лиги, нет трансферного соглашения. Это не позволяет командам НХЛ покупать контракты с КХЛ, что является постоянным препятствием для любого гроссмейстера, надеющегося попасть во вторую лучшую лигу мира».

Могут ли «Блэкхокс» набирать игроков, кроме как в 19 лет?

но считается первый раунд перспективный проект. Пауэрс не был уверен, что он будет на доске к тому времени, когда Дэвидсон выбрал его еще в 19-м.Однако на других пробных драфтах он был выбран лишь в середине-конце первого раунда. (Другие генеральные менеджеры могут опасаться рисковать российским спортсменом.)

Но Крис Питерс из FloHockey не ХХ В своем окончательном макете он считает, что находится там из-за угрозы со стороны России. Если «Блэкхокс» могут взять его в 19 лет, они могут помешать своему сопернику по дивизиону, «Миннесоте Уайлд», взять его в 20 лет.

здесь Основные моменты Дэниел Бот:





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