Сообщается, что Apple разрабатывает аккумуляторную батарею MagSafe для iPhone 12

Apple, по-видимому, разрабатывает аккумуляторную батарею MagSafe для iPhone 12. Последний отчет Bloomberg, Марк Горман. Предыдущие модели iPhone принадлежали Apple. Выпущены смарт-кейсы для аккумуляторов Чтобы соревноваться с лайками Чехлы для батарей от iMovie И многое другое, обеспечивающее защиту и дополнительную мощность iPhone.

Для iPhone 12 поколения Apple еще не выпустила аккумуляторный отсек. В отчете Bloomberg указывается, что Apple, возможно, никогда этого не сделает, поскольку вместо этого намеревается использовать разъем MagSafe на задней панели iPhone, чтобы иметь возможность создать аккумуляторную батарею с беспроводной зарядкой, которую просто магнитным способом помещают на задней панели iPhone 12.

Bloomberg сообщает, что расширение будет похоже на дизайн Аксессуары для кожаных кошельков MagSafe, По крайней мере, с одним прототипом, в котором используется белая резиновая втулка. Это соответствует материалам, которые использовались в предыдущих корпусах для умных батарей.

Однако Bloomberg сообщает, что расширение столкнулось с проблемами разработки, такими как проблемы с программным обеспечением, указывающие на то, что iOS указывает на перегрев аккумуляторной батареи, даже если на самом деле это не так. В отчете предупреждается, что Apple может в конечном итоге полностью отменить проект. Неясно, разработала ли компания стандартные интеллектуальные крышки батарейного отсека для iPhone 12 в качестве замены, если амбициозный беспроводной аксессуар для батарейного блока не может быть реализован.

Идея портативного аккумулятора MagSafe возникла, как только Apple представила линейку iPhone 12 с экосистемой аксессуаров MagSafe. Коллега 9to5Mac Паркер Ортолани создал макеты того, как может выглядеть батарея Apple MagSafe в прошлом году (на фото выше).

Bloomberg сообщает, что в долгосрочной перспективе Apple изучает способы, позволяющие заряжать друг друга все свои портативные продукты – AirPods, Apple Watch и iPhone.

До запуска серии iPhone 11 ходят слухи, что в ней будет предусмотрена обратная беспроводная зарядка, чтобы пользователи могли заряжать свои AirPods, кладя их на заднюю часть устройства. Однако этой особенности пока не замечено.

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