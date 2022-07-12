Сообщается, что Nikon присоединится к Canon в завершении разработки высококачественных зеркальных камер.

Никки Азия Отчеты Производитель фотоаппаратов Nikon прекратит дальнейшее развитие своей линейки зеркальных фотокамер, оставив давно существующий профессиональный режим ожидания и сосредоточив свои усилия на беззеркальных моделях меньшего размера.

Со своей стороны, Nikon владеет денонсировать В отчете это описывается как «спекуляция» и утверждается, что компания «продолжает производить, продавать и обслуживать цифровые зеркальные фотокамеры». Но в этом призыве не упоминается разработка будущих зеркальных камер — последняя новая зеркальная камера компании, Nikon D6, была выпущена в феврале 2020 года, и компания прекратила выпуск цифровых камер начального уровня D3500 и D5600. Прошлый месяц. В отчете Nikkei отмечается, что усилия Nikon по развитию переместятся на беззеркальные камеры, которые меньше и легче по весу.

Ранние беззеркальные камеры, как правило, не могли сравниться по качеству изображения или выбору объектива с зеркальными фотокамерами, а их электронные видоискатели отстают от предварительного просмотра в реальном времени, который могут обеспечить зеркальные фотокамеры. Но новые беззеркальные камеры в значительной степени устранили эти недостатки, сохранив при этом меньшие размеры и меньший вес. Беззеркальные камеры также обеспечивают превосходное качество видео, что полезно для людей, которым камеры нужны для многозадачности.

Canon, крупнейший конкурент Nikon в области нишевых камер, также сообщила о прекращении разработки цифровых зеркальных камер; В конце 2021 года компания объявила, что EOS-1D X Mark III Это будет последняя профессиональная модель DSLR.. Canon также переключит свое внимание на беззеркальные модели, хотя «пока» продолжит разработку и производство зеркальных фотокамер начального уровня.