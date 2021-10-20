Сообщается, что Oppo разрабатывает собственные чипы для флагманских телефонов

Oppo разрабатывает собственные передовые наборы микросхем для своих флагманских мобильных телефонов, Согласно отчету в Никки. Два человека, которые говорили с газетой, сказали, что план состоит в том, чтобы выпустить пользовательские SoC в 2023 или 2024 году, «в зависимости от скорости разработки». Сообщается, что Oppo хочет использовать передовой 3-нанометровый техпроцесс TSMC для изготовления чипов.

Если планы будут реализованы, Oppo станет последним производителем смартфонов, взявшим под свой контроль дизайн SoC. Вчера Google выпустила Pixel 6 и 6 Pro, свои первые телефоны с выделенным SoC под названием Tensor. Apple и Samsung также разрабатывают свои собственные чипы для смартфонов, как это делала Huawei до того, как санкции США подорвали ее мобильный бизнес.

В настоящее время Oppo использует чипы Qualcomm и MediaTek, как и все другие китайские производители смартфонов с момента разгона Huawei. Xiaomi разработала и выпустила недорогую SoC под названием Surge S1 для бюджетного Mi 5C в 2017 году, но с тех пор ее усилия по разработке набора микросхем были ограничены вторичными компонентами, такими как процессоры сигналов изображения.

Как сообщает Qualcomm в Соленый твит Google На прошлой неделе вы, вероятно, проиграли бы, если бы крупные компании, такие как Oppo, сами разрабатывали SoC. По данным IDC, Oppo является четвертым по величине производителем смартфонов в мире по объемам поставок, и, поскольку он разделяет цепочку поставок и владение с Vivo, Realme и OnePlus, разработанные Oppo чипы могут быстро найти свое применение в телефонах различных брендов.