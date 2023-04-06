Сообщается, что Samsung раскрыла свои личные секреты через ChatGPT • Реестр

Менее чем через три недели после того, как Samsung сняла запрет на использование ChatGPT для сотрудников, чеболь, как сообщается, как минимум трижды раскрыл свои секреты, в том числе конфиденциальную информацию о полупроводнике, находящемся в разработке.

Первоначально запрет был предназначен для защиты данных компании, но был снят 11 марта, чтобы повысить производительность и заинтересовать сотрудников новейшими крутыми техническими гаджетами в мире.

По данным местных корейских СМИ отчет Эти просочившиеся секреты теперь включают данные измерений оборудования и производительности из бизнес-подразделения Device Solution, Agglomeration and Semiconductor.

Сотрудник сообщил местному изданию, что они скопировали весь проблемный исходный код программы загрузки полупроводниковой базы данных, ввели его в ChatGPT и попросили найти решение.

Другой загруженный программный код предназначен для выявления неисправного оборудования, а третий загруженный записывает встречу, пытаясь автоматически составить протокол.

ChatGPT инструкции В нем говорится: «Ваши разговоры могут быть просмотрены нашими инструкторами по искусственному интеллекту для улучшения наших систем».

Таким образом, секреты Samsung могут быть в пределах досягаемости OpenAI — организации, которая проявляет более чем мимолетный интерес к технологиям и делам корейского гиганта.

Как сообщается, после того, как инциденты были обнаружены, Samsung приняла «экстренные меры», которые включали ограничение емкости загрузки до 1024 байтов на вопрос.

«В случае возникновения подобного инцидента даже после принятия экстренных мер по защите информации доступ к ChatGPT в корпоративной сети может быть заблокирован», — предупредили сотрудников руководители Samsung.

Chaebol уже предупредил своих сотрудников об утечке конфиденциальной информации, когда снял полный запрет на ChatGPT. OpenAI аналогично Предупреждать Против загрузки конфиденциальных данных.

С 1 марта этого года политика OpenAI диктовать Пользователи API должны согласиться на совместное использование данных для обучения или улучшения своих моделей, в то время как службы, не зависящие от API, такие как ChatGPT или DALL-E, требуют от пользователя отказа, чтобы их данные не использовались.

«Мы удаляем любую личную информацию из данных, которые мы намерены использовать для повышения производительности формы. Мы также используем только небольшие выборки данных для каждого клиента в наших усилиях по улучшению производительности формы». Претензии Открытый ИИ.

Местные СМИ сообщают, что Samsung в настоящее время рассматривает возможность создания собственной службы искусственного интеллекта для предотвращения дальнейших аварий.

рег Samsung попросила подтвердить подробности этой истории, но на момент написания статьи не получила ответа.

в соответствии с Корея ТаймсИ Инцидент потряс местные технологические компании, в том числе производитель микросхем SK hynix и производитель потребительских устройств LG Display, которые в настоящее время работают над рекомендациями по использованию чат-ботов на базе искусственного интеллекта.

Сообщается, что SK hynix запретила использование чат-ботов в своей внутренней сети, и сотрудники, желающие использовать эту услугу, должны получить допуск к службе безопасности. Очевидно, LG Display решила запустить образовательную кампанию, чтобы ее сотрудники поняли, как защищать секреты компании.

Первым шагом должно быть «не загружать его на чужой сайт». ®