Сообщается, что Stadia «лишается приоритета», поскольку Google сосредоточился на продаже технологий потокового вещания третьим сторонам • Eurogamer.net

Сообщается, что Google «лишила приоритета» свою ориентированную на потребителя платформу потоковой передачи игр Stadia и теперь «уменьшила интерес» к переговорам о блокбастерах для сервиса, в значительной степени сместив свое внимание на продажу базовой технологии сервисов третьим сторонам.

Неудачи Stadia хорошо задокументированы; несмотря на первоначальная похвала потоковым возможностям сервиса при запуске в 2019 году медленный, проблемный развертывание означало, что Google не смогла извлечь выгоду из первоначального потребительского интереса. Масштабы недостатков Stadia стали очевидны, когда компания объявила об этом. закрытие собственных студий разработки игр менее чем через 14 месяцев после запуска, с последующие отчеты Утверждая, что стриминговая платформа не достигла своих целей по количеству активных пользователей в месяц на сотни тысяч человек.

Хотя Google продолжал настаивать Stadia был «жив и здоров» в течение 2021 года — и запустил ряд инициатив по поддержке службы, в том числе ограниченные по времени демоверсии и схемы заработка для разработчиков — а новый отчет Business Insider утверждает, что теперь компания «деприоритезировала» сервис внутри компании и все меньше заинтересована в приобретении сторонних блокбастеров для пополнения своей библиотеки. Говорят, что менее 20% команды Stadia в настоящее время работают над потребительской платформой, а остальные сосредоточены на продажах технологий.

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Признаки изменения стратегии Stadia впервые появились вместе с новостями о закрытии игровой студии Google в прошлом году, когда компания объявила, что начнет продавать свои технологии третьим сторонам. Business Insider сообщает, что в настоящее время это является основным направлением руководства для подразделения Stadia, и что подавляющее большинство команды сосредоточено на обеспечении приоритетных сделок с белыми этикетками для своих технологий, ориентированных на компании как внутри, так и за пределами игр, под новым названием Google Stream.

Говорят, что в рамках этого разговора Google обсудил поставку своей технологии Capcom, позволяющую издателю транслировать демо-версии со своего собственного веб-сайта, и, как сообщается, компания также добилась «значительного прогресса» с Bungie в отношении аналогичной серверной части. сделка . Однако источники Business Insider говорят, что неясно, как Недавнее приобретение Sony компании Bungie за 3,6 млрд долларов повлияет на эти планы.

Что все это в конечном итоге будет означать для потребительской платформы Stadia, пока неясно. В заявлении для Business Insider Google заявил, что «по-прежнему сосредоточен на выпуске отличных игр для Stadia в 2022 году», отметив, что в этом году нынешняя библиотека платформы, насчитывающая 200 игр, пополнится еще 100 играми. Но как долго может длиться эта поддержка? Один из источников сообщил Business Insider: «Внутри есть много людей, которые хотели бы сохранить [Stadia] собирается, поэтому они очень усердно работают, чтобы убедиться, что он не умрет, но они не те, кто выписывает чеки».