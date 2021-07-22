Сообщалось, что израильские самолеты бомбили территорию Сирии во второй раз за несколько дней.

Рано утром в четверг Дамаск заявил, что израильские самолеты нанесли воздушные удары по Сирии во второй день этой недели, заявив, что большая часть ракет была сбита.

Государственный канал SANA заявил, что сирийские ПВО столкнулись с “израильской агрессией” в небе над Хомсом.

Она сказала, что израильские самолеты выпустили ракеты с севера от Бейрута по целям в Кусайре, городе недалеко от Хомса, вскоре после часа ночи.

В сообщении утверждалось, что «большая часть вражеских ракет» была сбита.

Немедленных сообщений о травмах или повреждениях не поступало.

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На видео, опубликованном агентством, видно, что в ночном небе падают зенитные ракеты, а очевидцы на земле сообщают, что слышали взрывы.

Сирийское телевидение сообщило: Активация систем ПВО после нападения Израиля на город Хомс на западе страны@BrothersOfficial https://t.co/LyeqWp2WhE pic.twitter.com/ZAa3xFfEwi – Новости здесь (kann_news) 21 июля 2021 г.

В ЦАХАЛе не комментируют сообщения о конкретных ударах.

Рами Абдель Рахман, глава Сирийской обсерватории по правам человека, сказал саудовскому телеканалу Аль-Хадат, что, похоже, Израиль нацелился на позиции Хезболлы в Сирии в рамках недавнего изменения тактики нового израильского правительства.

Атака произошла в период обострения напряженности между Израилем и его северными соседями в последние дни.

Поздно вечером в понедельник израильские самолеты обстреляли ракетами ряд объектов недалеко от Алеппо на севере Сирии.

Британская компания Osservatore, активисты которой находятся в Сирии, заявила, что нанесенные в понедельник удары Израиля были направлены на склады оружия поддерживаемых Ираном ополченцев, действующих в этом районе. Группа сообщила, что за ударами последовали громкие взрывы. Группа сообщила, что склады оружия находились на территории сирийских военных объектов.

Россия заявила во вторник, что сирийские средства ПВО смогли сбить семь из восьми ракет, выпущенных в понедельник.

Через несколько часов две ракеты были выпущены по Израилю из Ливана, что вызвало ответную реакцию израильской артиллерии и обещания израильских лидеров не допустить, чтобы такие атаки проходили спокойно.

На протяжении многих лет Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном военным объектам в Сирии, но он редко признает или обсуждает такие операции. Израиль опасается закрепления Ирана на своей северной границе и неоднократно бомбил объекты, связанные с Ираном, и конвои с оружием, предназначенные для «Хезболлы».

По данным обсерватории, в 2021 году до четверга Израиль совершил 14 атак, в результате чего было разрушено около 40 зданий и погибли 104 человека.