Сообщение из Киева и сообщения из зоны боевых действий

На протяжении всей войны в Украине мы регулярно получали военные сводки от Фрэнка Ледвиджа, эксперта по военной стратегии из Портсмутского университета. Несколько недель назад Ледвидж позвонил и сказал, что временно переезжает в Киев, где он является приглашенным научным сотрудником ведущего украинского аналитического центра Центра трансатлантического диалога.

На этой неделе мы опубликовали его обновленным и сделали его реалистичным. Был процитирован высокопоставленный украинский правительственный чиновник, который разделил с ним трапезу: «Мы проигрываем эту войну», — сказали ему.

У Украины было несколько заметных побед над Россией, особенно когда речь шла о битвах за Киев, Чернигов и Харьков на севере и западе страны. Но армия сейчас погрязла в районе Донбасса на востоке, южный берег Украины в руках оккупантов, а ее порты осаждены. Послание Ледвиджа состоит в том, что Украине нужно больше — гораздо больше — современного оружия, и оно понадобится ей в ближайшее время. Он заключает: «Украина не выигрывает, а проигрывает».





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Это наш еженедельный обзор экспертного анализа конфликта в Украине.

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В сводке за прошлую неделю мы упомянули о восстановлении Змеиного острова к югу от Одессы и пообещали обновить его, как только сможем. Возможно, вы помните, что российские войска захватили остров, на котором до войны проживало 100 жителей (в том числе 13 украинских солдат), маяк и метеостанция. Смелая оборона этих тринадцати бойцов стала символом сильного украинского сопротивления: защитники показали пальцем российский военный корабль и сказали командиру по рации: «Иди на хуй».

Бэзил Джермонд, эксперт по военно-морской мощи из Ланкастерского университета, следит за историей со Змеиным островом и говорит, что восстановление острова Украиной демонстрирует неспособность России контролировать Черное море. Это важно, поскольку должно позволить Украине прорвать морскую блокаду портов южного побережья и возобновить отгрузки продовольствия. На более широком дипломатическом фронте это дает Украине возможность продемонстрировать, что зерновой кризис — дело рук России, пишет Джермонд.





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Мы также получали регулярные обновления с мест от французского академика Ромена Хойта, который с апреля освещает ход конфликта. Его последние письма, как и последние, нашли Хойта на Донбассе, где он работал с волонтерами, доставлявшими гуманитарную помощь в зоны конфликтов, в том числе в испытывающие трудности города Краматорск и Северодонецк в ходе медленного продвижения России через восточную Украину. Это опасная и изнурительная работа, почти все время под прицелом русской артиллерии.

Он пишет: «Страх и боязнь чувствуются, но никто их не выражает». «Они хватают наши тела и наши самые глубокие мысли, снова и снова повторяя, что может произойти что-то еще более ужасное. Но мы должны держать эти чувства при себе».

Как я уже сказал, это последняя часть серии, и я могу от всей души порекомендовать вам найти время, чтобы прочитать ее всю — это живые репортажи в прессе, а Юэ явно очень смелый репортер.





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русская милфа

Задолго до того, как Владимир Путин отправил свою армию через украинскую границу, одной из основных проблем, которая беспокоила Европу и Запад, было то, что может случиться с ценами на нефть и как конфликт может повлиять на поток российской нефти. Сразу после российского вторжения в Украину мировые цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель и вызвали опасения, что ограничения на поток нефти могут привести к ее массовому дефициту.

Действительно, Кэрол Наклех, экономист по энергетике из Университета Суррея, пишет, что добыча нефти в России стабилизировалась, в то время как многие ее потребители добились значительного прогресса в реализации планов по поставкам в других местах. Но, отмечает Нахле, добыча нефти в России уже сокращалась до вторжения, и эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку страна имеет дело с сокращающейся долей рынка. «Это затруднит Москве финансирование будущих войн», — заключает она.





Подробнее: Российская нефть в долгосрочной перспективе дешевеет, а война только усугубила проблему





Еще одна плохая новость для Кремля пришла 27 июня, когда страна объявила дефолт по выплате процентов в размере 100 миллионов долларов (83 миллиона фунтов стерлингов), несмотря на то, что продолжала получать около 1 миллиарда долларов дохода в день от продажи нефти в Китай, Индию и другие страны. Кремлевские импортеры. Хотя это плохие новости для западных инвесторов, пишут Насер Амино и Родриго Оливарес Каминал, экономисты и эксперты по финансовому праву из Кардиффского столичного университета и Лондонского университета королевы Марии соответственно, это, вероятно, окажет более пагубное влияние на способность России привлекать инвестиции в будущее. Здесь они ведут нас через возможные последствия.





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Наконец, одна из вещей, которая занимала меня с февраля, это то, насколько российская общественность — 77% которой все еще одобряют войну (по крайней мере, так мы слышим) — убеждена в достоинствах путинского дела. Неужели средний россиянин действительно верит, что Украиной управляет «нацистская банда» и что ни в чем не повинные русские на востоке Украины стали жертвами и даже убиты правыми скинхедами и психопатами в народных костюмах?

Грег Долгополов, старший преподаватель киноведения из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, смотрел фильм, выпущенный в России в прошлом году, который стал популярным на государственных телеканалах и до сих пор активно продается на различных стриминговых сервисах.

Долгополов, «Солнцепек», писал: «Это преднамеренно сбивающий с толку фильм о жестокой войне, созданный для того, чтобы привлечь российских зрителей к оправданию вторжения с помощью серии этнических карикатур и лжи». Это библейский пример пропаганды, говорит Долгополов, проводя нас через самую возмутительную ложь и делая вывод, что «связь с истиной не так важна, как идеология формирования мотива войны».





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