По словам главного редактора, правоохранительные органы изучают «объект». (Представитель)

Москва:

Популярная российская разведывательная газета «Новая газета» заявила в понедельник, что ее офисы в Москве стали целью «химической атаки».

«Утром была совершена химическая атака на здание, в котором расположена наша редакция», – говорится в сообщении главного редактора Independent Media Дмитрия Мурадова.

Он сказал, что правоохранительные органы изучают «пролитый материал перед входом», и что последствия были настолько сильными, что запах мог увеличиваться.

Мурадов прямо не упомянул, что три общественные организации в понедельник подали иск против Вагнера, российской группы наемников, за пытки и убийство заключенного в Сирии «на основании наших статей».

Репортер Novice Gazette Денис Коротков писал статьи о Вагнере, темной группе, связанной с Кремлем, которая была замешана в конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке и на Украине.

«Новая газета», основанная в 1993 году, на протяжении многих лет подвергалась многочисленным нападениям на ее офисы и журналистов.

В 2006 году Анна Политковская, ведущий журналист, расследующий тактику Кремля против президента Владимира Путина и Российской Чеченской республики, была застреляна в вестибюле своей квартиры в Москве.

Совсем недавно, в 2017 году, обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина сбежала из России после серии нападений, в результате которых загорелась ее машина, а в окно ее дома попало химическое вещество.

В своем заявлении в понедельник Мурадов сослался на дело Латинской Америки, заявив, что нападения последовали после статей о союзнике Путина Евгении бригадном генерале, который поддерживал контакты с Вагнером.

В другом случае в 2018 году похоронный венок и оторванная голова козла были оставлены возле редакции судебной газеты с запиской: «Главному редактору« Новой газеты ». Поздравляем Вас и Коротко!»

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