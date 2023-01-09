Лидер Financial Times «переломил ход войны России против Украины» (шоу3 января содержат много сильного здравого смысла.

Но она не следовала собственной логике.

Она начала со слов: «Целью на 2023 год должно быть предоставление Киеву всей помощи, необходимой для прекращения конфликта — на его собственных условиях».

Однако в конце вы говорите, что «цель должна состоять в том, чтобы оттеснить Россию хотя бы к рубежам 24 февраля».

Президент Владимир Зеленский при подавляющей поддержке мужественного украинского народа ясно дал понять, что цель Украины — вернуть себе всю свою территорию в пределах своих международно признанных границ.

Как вы сказали, конфликт, по сути, продолжается с 2014 года. Нет ни логики, ни справедливости в том, что Украина должна вернуть территории, оккупированные с 24 февраля, а не оккупированные с 2014 года.

Украинцы в Донбассе и Крыму не должны страдать от новых страданий и зверств под российской оккупацией.

У меня нет сомнений в неизменной решимости Украины и ее народа победить в этой войне, против которой выступила Россия.

Я надеюсь, что могу быть уверен в решимости международных сторонников Украины пережить эти ужасные действия.

Роберт Бринкли

Посол Великобритании в Украине 2002-2006 гг., Бэнкфут, Перт и Кинросс, Великобритания