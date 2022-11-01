Сообщение: Укрепление трансатлантических отношений может стимулировать мировую экономику

Конструктивные мысли Сьюзен Кларк о поддержке трансатлантического делового сообщества (Мнение, 26 октября) Начитанный на американской стороне Атлантики. Как американец, проживший и работавший в Европе в течение двух десятилетий, я своими глазами видел, как кризисы, как правило, обнажают уязвимые места Европы, начиная с отсутствия финансового союза и заканчивая медленной реакцией на кризис и недавней чрезмерной зависимостью от российских энергоресурсов.

Но Европа также продемонстрировала свою способность преодолевать вызовы и работать вместе для решения проблем. Он может сделать это сейчас, если объединится в направлении управления своими кризисами. Прогресс в направлении более устойчивого роста может быть достигнут, если Европа сосредоточится на естественных областях сотрудничества — преобразовании цепочек поставок, инвестициях в климатические технологии, повышении квалификации традиционного производства и многих других. Как говорит Кларк, прочный союз между Соединенными Штатами и Европой отвечает интересам всех участников. Хотя я хотел бы напомнить американским читателям, что почти верная рецессия в Европе вызвана сокращением поставок энергоносителей в ответ на законное осуждение Соединенными Штатами и Европой вторжения России в Украину.

Укрепленный союз с более единой и динамичной Европой поможет мировой экономике выглядеть более устойчивой и с лучшими перспективами устойчивого роста.

Кристиана Райли

Член правления и генеральный директор Америки

Дойче Банк, Нью-Йорк, США