«Бонд изображает великий побег, независимо от того, кто играет Джеймса». 24 октября «Стандартное путешествие» Айкена было увлекательной поездкой по переулку памяти. Первый фильм о Бонде я прочитал в 1960 году, когда был студентом колледжа.

Создатель облигаций Ян Флеминг задолжал президенту Джону Ф. Кеннеди неоплаченный долг. В статье для Life Magazine Кеннеди сказал американцам, что любимая песня «Из России с любовью». Романы Флеминга разлетелись с полки.

По иронии судьбы, многие девушки Бонда пережили оригинального Шона Коннери, и многие считают, что он лучший из них, Джеймс Бонд. Сэр Шон умер в прошлом году в своей родной Шотландии. Уцелела первая девушка Бонда, Урсула Андрес, Ханичел Райдер в фильме «Доктор Нет» (1962). Уже давно обсуждается, кто лучше выглядит в бикини, Андрес или Холли Берри, с Пирсом Броснаном в фильме «Умри, но не сейчас» (2002). Вагнер) и Барбара Бах (миссис Ринго Старр).

Были и прекрасные женщины Бонда. Лотте Линеа в фильме «Из России с любовью» играет роль русского шпиона, который чуть не убил его. Новейший Бонд, Дэниел Крейг, должен противостоять своему боссу М, которого играет Джуди Денч.

Когда Крейг уйдет на пенсию, начнутся поиски нового Бонда. Исследуются Генри Кавилл (который на самом деле Супермен) или Сэм Хьюэн, который играет Джимми Фрейзера в сериале «Чужестранец». Или это будет неизвестно? Будьте на связи

Спасибо за прочтение.

Хэвиленд, Джеймс Хэвиленд.