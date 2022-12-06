Сообщения об изнасилованиях, пытках и казнях со стороны российских войск

Прокурор Харьковской области по военным преступлениям стоит с судмедэкспертом и полицейским на месте массового захоронения в лесу во время эксгумации 16 сентября 2022 года в Изюме, Украина.
Евгений Завородный | Юниверсал Пикчерс Украина | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений
Примечание редактора: Следующая статья содержит графические фотографии трупов и очень наглядный материал, детализирующий отчеты о казнях, изнасилованиях и пытках людей в Украине, в том числе маленьких детей.
Организация Объединенных Наций. Отчет, подготовленный по заказу ООН в этом месяце, показал, что российские войска в Украине совершили ряд военных преступлений, включая суммарные казни, пытки, изнасилования и другие акты сексуального насилия в отношении украинских гражданских лиц.
Отчет Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине подробно описывает нарушения прав человека и международного гуманитарного права в четырех регионах, оккупированных российскими вооруженными силами. Комиссия сосредоточила свои расследования в основном на Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
При подготовке доклада комиссия провела 191 интервью и пять раз посетила 27 городов. В некоторых случаях комиссия установила, что украинские войска совершали военные преступления против российских войск, хотя такие инциденты были менее частыми.
Москва неоднократно опровергала утверждения о том, что ее силы преднамеренно наносили удары по мирным жителям с момента начала полномасштабного вторжения в конце февраля.
В качестве одного из самых тревожных примеров сексуального насилия комиссия подробно описала инцидент с 4-летней девочкой:
В Киевской области в марте 2022 года двое российских военнослужащих проникли в дом, несколько раз изнасиловали 22-летнюю женщину, совершили акты сексуального насилия в отношении ее мужа и заставили пару вступить в половую связь в их присутствии.
Затем один из солдат заставил свою 4-летнюю дочь заняться с ним оральным сексом, что было изнасилованием.
Власти заявили, что возраст жертв сексуального насилия колеблется от 4 до 80 лет.
«Преступники насиловали женщин и девочек в их домах или забирали и насиловали в незанятых жилищах», — написала группа в отчете от 18 октября.
Группа также писала, что супругов и членов семьи, включая детей, иногда заставляли становиться свидетелями преступлений, совершенных российскими военными, которые «часто появлялись в состоянии алкогольного опьянения».
Комиссия детализировала отдельные мартовские инциденты с женщиной средних лет и пожилой женщиной в селе под Киевом:
56-летняя женщина рассказала, как двое из трех российских вооруженных сил, ворвавшихся в ее дом, изнасиловали ее, а третий наблюдал, как она мастурбирует. У нее украли еду и деньги. Две недели спустя она узнала, что в ходе другого инцидента ее муж был подвергнут пыткам и казнен.
83-летняя женщина рассказала, как в ее деревне военнослужащий ВС РФ изнасиловал ее дома, где также находился ее муж-инвалид.
Комиссия писала, что некоторые из пострадавших отказались от интервью, а других посчитали самоубийством. Психиатр, беседовавший с группой, сказал, что «все жертвы, с которыми я работаю, винят себя в том, что их обнаружили виновные в изнасиловании».
В отчете также задокументировано, что российские силы незаконно удерживали украинских мирных жителей в переполненных импровизированных помещениях перед проведением допросов с применением пыток:
Условия содержания были бесчеловечными. По словам пострадавших, в помещении было так тесно, что некоторые неделями были вынуждены стоять или спать на стульях. Не было ни света, ни вентиляции, воздух был жарким и душным.
С потолка и стен капала вода, душевых и туалетов не было. Доступ к еде и воде был очень ограничен, а доступа к медицинской помощи практически не было… Солдаты без разбора стреляли рядом с жертвами, чтобы напугать их.
Украинский полицейский осматривает камеру, где на стене написаны слова молитвы «Отче наш», в райотделе милиции, который использовался российскими оккупантами для пыток, Балаклея, Харьковская область, северо-восток Украины.
Вячеслав Мадеевский | Публикации в будущем | Гетти Изображений
В сообщении добавлено, что российские солдаты во время допросов называли мирных жителей Украины «фашистами» или «быдлом».
Людей заковывали в наручники, кандалы, завязывали глаза и в течение длительного времени избивали прикладами автоматов или дубинками. По данным комиссии, российские силы также применяли электрошокеры с применением электрошокеров и инсценировали казни.
«Жертвы также описывали акты принуждения к обнажению в течение длительного времени перед другими, что также равносильно сексуальному насилию», — говорится в отчете.
Один из пострадавших был жестоко избит в течение двух дней после того, как отказался на камеру заявить о своей поддержке Российской Федерации.
Другую жертву заставили стоять обнаженной и кричать «Слава России» во время избиения, и он описал избиение как «наказание за то, что говорил на украинском языке» и за «не запоминание слов гимна Российской Федерации».
Комитет написал, что после первоначального задержания в Украине людей насильно переправили в Беларусь или Россию, что является нарушением международного гуманитарного права. Как только мирные жители попали в Россию, их в ней держали Следственные изоляторы, известные как фильтрационные лагеря, до выдачи российских удостоверений личности. Москва отвергла эти обвинения.
В отчете также рассматриваются события, в ходе которых российские силы преследовали и убивали жертв «в гражданской одежде, за рулем гражданского автомобиля и без оружия».
Левая рука высокопоставленного мужчины, погибшего в результате смертоносного российского ракетного обстрела колонны с гуманитарной помощью, остается на руле в Запорожье на юго-востоке Украины.
Дмитрий Смоленко | Укринформ | Публикации в будущем | Гетти Изображений
«Большинство инцидентов произошло в течение дня, а это означает, что для нападавшего должен был быть очевиден гражданский вид», — написала комиссия, добавив, что солдаты стреляли в мирных жителей из автоматов или, в некоторых случаях, из оружия, установленного на транспортном средстве.
Согласно выводам комиссии, большинство суммарных казней имели место в местах, где долгое время находились российские вооруженные силы.
Тела некоторых жертв были обнаружены со связанными за спиной руками, что ясно указывает на то, что жертва находилась под стражей и на момент смерти не представляла угрозы.
Расследования комиссии показывают, что причина смерти жертв соответствует методам, обычно используемым при казнях: огнестрельные ранения в голову, удары тупым предметом или перерезание горла. В некоторых случаях на трупах также были обнаружены следы пыток, такие как синяки, порезы и переломы.
Следователи несут мешок для трупов в лесу недалеко от Изюма, Восточная Украина, 23 сентября 2022 года. Украинские следователи обнаружили более 440 могил после отвоевания города у российских войск, что вызвало новые обвинения в военных зверствах.
Сергей Бобук | Афп | Гетти Изображений
В своем отчете комиссия пришла к выводу, что в ходе расследований в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях она установила, что российские вооруженные силы совершили «ряд военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права».
Группа написала, что в будущем отчете она расширит свои исследования на более широкую географическую область.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».