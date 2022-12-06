Сообщения об изнасилованиях, пытках и казнях со стороны российских войск

Прокурор Харьковской области по военным преступлениям стоит с судмедэкспертом и полицейским на месте массового захоронения в лесу во время эксгумации 16 сентября 2022 года в Изюме, Украина.

Примечание редактора: Следующая статья содержит графические фотографии трупов и очень наглядный материал, детализирующий отчеты о казнях, изнасилованиях и пытках людей в Украине, в том числе маленьких детей.

Организация Объединенных Наций. Отчет, подготовленный по заказу ООН в этом месяце, показал, что российские войска в Украине совершили ряд военных преступлений, включая суммарные казни, пытки, изнасилования и другие акты сексуального насилия в отношении украинских гражданских лиц.

Отчет Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине подробно описывает нарушения прав человека и международного гуманитарного права в четырех регионах, оккупированных российскими вооруженными силами. Комиссия сосредоточила свои расследования в основном на Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

При подготовке доклада комиссия провела 191 интервью и пять раз посетила 27 городов. В некоторых случаях комиссия установила, что украинские войска совершали военные преступления против российских войск, хотя такие инциденты были менее частыми.

Москва неоднократно опровергала утверждения о том, что ее силы преднамеренно наносили удары по мирным жителям с момента начала полномасштабного вторжения в конце февраля.

В качестве одного из самых тревожных примеров сексуального насилия комиссия подробно описала инцидент с 4-летней девочкой:

В Киевской области в марте 2022 года двое российских военнослужащих проникли в дом, несколько раз изнасиловали 22-летнюю женщину, совершили акты сексуального насилия в отношении ее мужа и заставили пару вступить в половую связь в их присутствии. Затем один из солдат заставил свою 4-летнюю дочь заняться с ним оральным сексом, что было изнасилованием. READ В России предупреждают Disney не распространять короткометражный фильм с участием гея

Власти заявили, что возраст жертв сексуального насилия колеблется от 4 до 80 лет.

«Преступники насиловали женщин и девочек в их домах или забирали и насиловали в незанятых жилищах», — написала группа в отчете от 18 октября.

Группа также писала, что супругов и членов семьи, включая детей, иногда заставляли становиться свидетелями преступлений, совершенных российскими военными, которые «часто появлялись в состоянии алкогольного опьянения».

Комиссия детализировала отдельные мартовские инциденты с женщиной средних лет и пожилой женщиной в селе под Киевом:

56-летняя женщина рассказала, как двое из трех российских вооруженных сил, ворвавшихся в ее дом, изнасиловали ее, а третий наблюдал, как она мастурбирует. У нее украли еду и деньги. Две недели спустя она узнала, что в ходе другого инцидента ее муж был подвергнут пыткам и казнен. 83-летняя женщина рассказала, как в ее деревне военнослужащий ВС РФ изнасиловал ее дома, где также находился ее муж-инвалид.

Комиссия писала, что некоторые из пострадавших отказались от интервью, а других посчитали самоубийством. Психиатр, беседовавший с группой, сказал, что «все жертвы, с которыми я работаю, винят себя в том, что их обнаружили виновные в изнасиловании».

В отчете также задокументировано, что российские силы незаконно удерживали украинских мирных жителей в переполненных импровизированных помещениях перед проведением допросов с применением пыток: