Сообщения о столкновениях на юге Сирии у израильских Голан

В сообщениях четверга утверждалось, что некоторые боевики или сирийские повстанцы вступили в столкновение с режимом в Циле, всего в пяти километрах от него. От Голанских высот и линий прекращения огня с Израилем.

Если ситуация ухудшится, это может иметь серьезные последствия для Израиля и Иордании, а также для сирийского режима и проиранских элементов, таких как «Хезболла», у которых есть ячейки и базы вблизи Голан.

Сирийский режим вернул себе районы в Дараа и возле Голан в 2018 году после семи лет гражданской войны. Южный фронт в течение многих лет оставался в значительной степени стабильным, но сирийские повстанцы быстро рухнули, и в июле 2018 года добровольцы сирийской гражданской обороны, называемые белыми касками, были эвакуированы через Израиль в Иорданию.

Год спустя проиранские элементы, связанные с «Хезболлой», открыли магазин возле Голан и даже подготовили «дроны-убийцы», которые они намеревались использовать против Израиля, который в конце августа 2019 года нанес авиаудары по отряду беспилотников.

За последние два года на юге Сирии наблюдается рост и эскалация напряженности. Это связано с тем, что многие из бывших Сирийские повстанцы Их демобилизовали, «примирили» и призвали работать с режимом. Сирийские беженцы, бежавшие в Иорданию сотнями тысяч, не хотели возвращаться, опасаясь призыва в армию и насильственного похищения. Жестокий режим продолжает «прятать» бывших повстанцев и выслеживать одних, в то же время заставляя других сотрудничать.

Другие противоречия также доминируют. В то время как некоторые бывшие повстанцы вошли в систему и теперь действуют как местные полевые командиры или влиятельные посредники, на юге Сирии есть также русские, которые прибыли в рамках сделки, чтобы сделать переход более приемлемым.

Например, бывший мятежник Ахмед аль-Авда согласился на условия России и присоединился к пятому корпусу сирийского режима, поддерживаемому Россией, и даже возглавил 8-ю бригаду. В то же время в регионе существует напряженность в отношениях с сильным меньшинством друзов в регионах Джебель-эль-Друз и Хавран. Друзы в целом поддерживали режим, опасаясь джихадистов и экстремистов между ИГИЛ и повстанцами. Районы, контролируемые ИГИЛ, вблизи южных Голан.

В сообщениях сторонников повстанцев говорится, что так называемые бывшие повстанцы теперь отбили или «освободили» другие районы Тасила. В твитах говорится, что они захватили сирийских солдат, и описывают их как людей, работающих на режим. На изображениях, размещенных в Интернете, якобы запечатлены сирийские повстанцы в шкуре на образе лидера сирийского режима Башара Асада.

Режим Асада возглавляет разделенную Сирию. Северная Сирия оккупирована Турцией и имеет экстремистские группировки, такие как Хаят Тахрир аш-Шам в Идлибе и недавно введенные США санкции Ахрар аль-Шаркия. Между тем, на востоке Сирии поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) контролируют обширную территорию, включая районы, освобожденные от ИГИЛ в 2018 году. Режим контролирует Дамаск, Хомс, Хаму, Алеппо и крупные города, такие как Дейр-эз-Зор.

Проиранские группировки контролируют этот район со стороны Альбукамала и базы Т-4 в Сирии. В эту контрольную смесь также входят российские силы в Латакии. В недавних сообщениях говорилось, что Россия обеспокоена израильскими авиаударами в Сирии. Сирийский режим хочет отменить санкции и значительно увеличить разрушенную экономику. Он хочет работать с Китаем и другими странами. Тем временем Иордания, Ирак, Египет и страны Персидского залива рассматривали возможность дальнейшей нормализации отношений с сирийским режимом. Боевые действия в Дараа вызывают опасения у Иордании.

Израиль оказывал помощь и поддержку сирийцам у границы с 2011 года, пока режим не вернул себе этот район. Израиль потребовал, чтобы Иран не ушел из Сирии и чтобы антиизраильские группировки, такие как «Хезболла» и связанные с Ираном ополченцы, не создавали базы возле Голан.

Некоторые члены “Хезболлы”, связанные с досье на Голанах, ранее сталкивались с инцидентами в некоторых районах южной Сирии или приграничных районах. В одном случае «Хезболла» обвинила Израиль в авиаударе вблизи ливано-сирийской границы и поклялась отомстить. «Хезболла» делала это несколько раз за последние два года, пробив дыры в заграждении границы в апреле 2020 года. В 2019 году она выпустила противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по израильским силам.

Утверждается, что Россия отправила делегацию на юг Сирии, чтобы попытаться добиться спокойствия в регионе. По другим данным, сирийский режим послал танки. Те, кто следует за сирийскими повстанцами, похоже, полагают, что последний раунд боевых действий более опасен, чем был в прошлом.

Связанная с ИГИЛ группа под названием «Джайш Халед» ранее контролировала районы между Цилем и границей Голан. Неясно, могут ли ранее существовавшие ячейки ИГИЛ, которые режим бомбил и уничтожил в 2018 году, могут появиться снова.