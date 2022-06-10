Сообщения о тяжелых боях в Северодонецке, Украина, который подвергся бомбардировке.

Украинские и российские войска ведут бой улица за улицей

В Украине заявили, что город днем ​​и ночью обстреливают

Северодонецк — ключ к цели войны России

Британец и марокканец приговорены к смертной казни на сепаратистском Донбассе

Опасения по поводу продовольственного кризиса растут, поскольку Россия закрывает порты

Киев (Рейтер) — Украинские силы удерживают свои позиции в условиях ожесточенных уличных боев и дневных и ночных бомбардировок Северодонецка, заявили официальные лица, в то время как Россия настаивает на захвате разбомбленного города, который имеет центральное значение для ее цели контроля над восточной Украиной.

Северодонецк и его город-побратим Лисичанск на противоположном берегу Северского Донца — последние контролируемые Украиной части Луганской области, захват которых Россия намерена сделать одной из своих главных целей в войне.

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что ситуация в Северодонецке «чрезвычайно сложная» и что российские силы концентрируют в регионе все свои силы.

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«Они не держат своих людей, они посылают людей, как пушечное мясо… Они бомбят нашу армию днем ​​и ночью», — сказал Данилов в интервью Рейтер.

Украина заявляет, что ее единственная надежда переломить ситуацию в свою пользу — увеличить количество артиллерийских орудий, чтобы компенсировать мощную огневую мощь России.

В редком сообщении из города Петр Косик, командир батальона Национальной гвардии Украины «Свобода», заявил, что украинцы втягивают русских в уличные бои, чтобы нейтрализовать их артиллерийское преимущество.

«Вчера это было для нас успешно — мы начали контратаку и в некоторых районах нам удалось отбросить их на квартал или два. В других районах они отбросили нас, но только на квартал или два», — сказал он в телеэфире. интервью.

Но он сказал, что его войска страдают от «катастрофической» нехватки противобатарейной артиллерии для стрельбы по русским пушкам, и что приобретение такого оружия изменит поле боя.

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

А на юге, где Россия пытается навязать свою власть на участке оккупированной территории, простирающемся через Херсонскую и Запорожскую области, Минобороны Украины заявило, что в ходе контратаки захватило новые районы в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский в вечернем выступлении заявил, что Украина имеет «некоторые положительные сдвиги в Запорожской области, где нам удалось сорвать планы оккупантов». Подробностей он не сообщил.

Рейтер не смог самостоятельно проверить ситуацию на местах в Запорожье или Херсоне. Агенты, размещенные Россией в обоих регионах, говорят, что планируют провести референдум о присоединении к России.

Тысячи людей погибли и миллионы бежали с тех пор, как 24 февраля Россия начала свою «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» своего соседа. Украина и ее союзники называют вторжение неоправданной агрессивной войной.

Выступая в Москве на праздновании 350-летия со дня рождения российского царя Петра Великого, президент Владимир Путин сравнил то, что он назвал двумя их историческими миссиями по восстановлению того, что он назвал русскими землями. Читать далее

«Петр Великий 21 год вел Северную войну. Вроде воевал со Швецией, что-то у них взял. Ничего у них не взял, вернулся (что было в Россию)», — Путин. сказал.

‘Оставались’

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что около 10 000 мирных жителей все еще находятся в ловушке в городе — почти десятая часть его довоенного населения.

К западу от Северодонецка Россия устремляется с севера и юга, пытаясь загнать в угол украинские силы в Донбассе, куда входят Луганск и соседняя Донецкая область.

Украинские военные заявили, что в четверг Россия бомбила более 20 городов в Донецке и Луганске, разрушив или повредив 49 домов, множество заводов, сельскохозяйственных построек и железнодорожную станцию. Она добавила, что погибли мирные жители.

Россия заявляет, что не нацеливается на мирных жителей.

«Участились попытки диверсионных групп проникнуть в регион. Но мы их видим и не пускаем в регион», — сказал Иван, украинский военнослужащий на передовой в Нью-Йорке, Донецке.

В Солидаре, городке соляных шахт недалеко от Бахмута, недалеко от линии фронта, дома были превращены в ямы.

Остальные жители, в основном пожилые люди, укрылись в переполненном подвале. 65-летняя Антонина вышла на улицу, чтобы увидеть свой сад. «Мы остаемся. Мы живем здесь. Мы здесь родились», — сказала она, плача. — Когда все это закончится?

Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу, что опустошенный восточный порт Мариуполь, который несколько месяцев до его падения находился в осаде российских войск, теперь находится под угрозой вспышки холеры.

Министерство обороны Великобритании сообщило в обновлении в Twitter, что в Херсоне, вероятно, будет острая нехватка лекарств. Она добавила, что Россия изо всех сил пытается предоставить основные коммунальные услуги населению оккупированных Россией территорий.

пшеница

Суд в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, одной из марионеток России на востоке Украины, приговорил к смертной казни двух британцев и марокканца, арестованных во время боев за Украину, сообщают российские информационные агентства.

Великобритания осудила решение суда, назвав его «ложным решением», не имеющим законной силы. Читать далее

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна и пищевого масла, и внимание международной общественности в последние недели было сосредоточено на угрозе международного голода, вызванной блокадой Россией черноморских портов Украины.

«Миллионы людей могут умереть от голода, если российская блокада Черного моря продолжится», — заявил Зеленский в телекомментариях.

Россия винит в продовольственном кризисе западные санкции, ограничивающие экспорт зерна. В нем говорится, что они готовы разрешить открытие украинских портов для экспорта, если Украина разминирует мины и будут выполнены другие условия. Украина называет такие предложения пустыми обещаниями.

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Дополнительная отчетность офисов Reuters; письмо Майкла Берри; Монтаж: Роберт Перселл и Ким Кугилл.

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