Сообщения, 16 октября — Medford News, погода, спорт, последние новости

Голосуй за Джонсона

Выборы губернатора штата Орегон — это самые важные выборы, которые нам предстоит провести. Это уникальная возможность смягчить растущий разрыв между основными политическими партиями.

Неаффилированный кандидат пообещал, что не будет подписывать никаких законов, которые не пользуются поддержкой обеих партий. Это дает обеим сторонам стимул к сотрудничеству и переговорам. Привет!

Я знаю Бетси Джонсон более 20 лет. Мы не всегда во всем согласны, но я верю, что она выслушает все стороны и примет логические решения. Она друг, который также будет высказывать свое мнение без извинений.

Если кто-то интересуется своим голосованием, я призываю их посмотреть любое из многочисленных обсуждений. Бетси — самый конкретный и выразительный «взрослый в комнате».

Присоединяйтесь ко мне в голосовании за возвращение Бетси Джонсон в наш любимый Орегон!

Линн Хеньюн

Джексонвилл

Дэвис, Краузе и Динсмор

Кражи зерна в России и нефтяной шок в Саудовской Аравии сильно ударили по нашим кошелькам. Такие вызовы требуют, чтобы мы выбирали способных и разумных кандидатов.

Дэн Дэвис, ветеран, инженер и директор GE, проявляет исключительную преданность делу, сочувствие и профессионализм. Получив Бронзовую звезду, он ответил на зов долга, проявив незаурядный героизм.

Жителям Oregon House District 6 нужен фильтр, предназначенный для обслуживания всех, а не избранных. Дэвис показал такую ​​приверженность.

Для комиссара округа Джексон, должность 1, мало кто может лучше выполнять разнообразные обязанности округа, чем доктор Деннис Краузе. Краузе имеет 25-летний опыт работы в государственном управлении и здравоохранении, управляя многомиллионными бюджетами. После выхода на пенсию она управляла небольшим бизнесом и семейной фермой.

Для комиссара округа Джексон, должность 3, 33 года неограниченной службы Эла Денсмора в Медфорде и округе Джексон не имеют себе равных — подвести итоги практически невозможно. Пожалуйста, проверьте https://www.weloveal.com

Альберто Энрикес

Медфорд

поддержка пигмента

Я пишу, чтобы поддержать Рика Дайера на посту комиссара округа.

Я знаю Рика лично и профессионально много лет. Рик — честный человек и неутомимый защитник.

Рик глубоко заботится об этом сообществе и верно служит округу Джексон в течение многих лет. Он приобрел ценный опыт в качестве комиссара округа, и я считаю, что с его сильной трудовой этикой и глубокими знаниями он является подходящим человеком, чтобы продолжать служить нашему округу в будущем.

Что меня больше всего восхищает в Рике, так это его редкая способность слушать и оценивать, прежде чем говорить и действовать. Я считаю, что комиссар Дайер — вдумчивый и вдумчивый человек, который ведет с убеждением и состраданием. Я полностью поддерживаю его в поисках еще четырех лет службы в качестве окружного комиссара.

Джейсон С. Бройзер

Центральная точка