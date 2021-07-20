Сообщения: Giants vs. a? | безопасные школы

Отправьте письмо редактору через эту форму. Читать далее Письма в редакцию.

MLB рыболовные гиганты

Чтобы заставить “А” двигаться

В ответ на статью MLB на первой полосе в среду («Шеф MLB вызывает жар в Окленде», стр. A1, 14 июля), некоторые истории дают перспективу.

В 2009 году Окленд получил серьезный толчок к переезду в Сан-Хосе. Сан-Франциско Джайентс были явно против, и к ним прислушивался бейсбольный комиссар Бадд Селиг. Не желая публично признавать свои пожелания гигантов, Селиг вместо этого сформировал «Комитет голубой ленты» для изучения этого шага. Пять лет спустя комиссия была распущена, что явно было не более чем тактикой киоска. В этот момент Селиг объявил, что уходит на пенсию и что Эй не разрешат переехать в Сан-Хосе.

Нынешний комиссар MLB Роб Манфред (выбранный Селигом) следует первоначальному намерению Giant: вытеснить A из Залива, чтобы Гиганты могли пользоваться своей территориальной монополией.

Как идеально для гигантов. Для района залива не так уж и много.

Дэйв Холл

Сан – Хосе

Прививки и маски

Не большой спрос на школы

Школы всегда требовали, чтобы учащиеся прошли вакцинацию от различных проблем со здоровьем, чтобы поступить в школу.

Логично, что все учащиеся и сотрудники должны пройти полную вакцинацию, чтобы посещать любую школу. Предложение носить маску всем ученикам не означает, что все будут в безопасности, потому что физически невозможно поддерживать достаточную социальную дистанцию ​​в школьной обстановке.

Классы недостаточно велики, чтобы все ученики дистанцировались от общества. Фактически каждой школе потребуется вдвое больше классов; Этого не будет.

Я был директором средней школы, в которой училось 4200 учеников, и каждый класс был использован на полную мощность. Для 4200 учеников было бы невозможно переходить из одного класса в другой и дистанцироваться друг от друга.

не застрахован, Zoom Learning; Сделайте прививку, вы должны пойти в школу лично.

Джон Селларол

Сан – Хосе

Маски в школе защищают

больше чем студенты

Не могу поверить, что в школах до сих пор есть аргументы против масок («О программе возвращения в школу: дебаты о больших масках», стр. A1, 14 июля). Представление о том, что «дети не заражаются вирусом, как взрослые», совершенно неверно.

Маленькие дети не живут одни, и они могут передать вирус своим родителям, бабушкам и дедушкам. Да, многие из нас вакцинированы, но многие с ослабленной иммунной системой все еще нуждаются в защите.

Просим детей носить маски, не прыгать весь день на одной ноге. Маски – это выполнимый и простой способ предотвратить распространение вируса из школ в дома.

Лаура Дэвис

Кэмпбелл

SB 10 угрожает больше

Из американской мечты

Законопроект 10 Сената угрожает не только американской мечте (см. Письмо Гратии Рэнкин «Законопроекты, угрожающие государству взяться за американскую мечту» от 11 июля, стр. 12A), но и кое-что более фундаментальное: способность избирателей принимать инициативные меры.

Раздел 1 SB 10 Это позволит местным выборным должностным лицам обойти местные инициативы, поддерживаемые теми же избирателями, которые избрали этих должностных лиц. Это не только нарушит конституцию нашего штата, но также подорвет доверие общества к выборным должностным лицам. Верховный суд Калифорнии несколько раз подтверждал, что инициатива – это власть, закрепленная за людьми в его конституции.

Если бы наше голосование за местную инициативу было бы признано недействительным, люди определенно не стали бы доверять своим политикам. Я призываю избирателей в ближайшее время написать или позвонить сенаторам и сенаторам по электронной почте, чтобы они отменили этот нисходящий закон.

Конни Роджерс

Гилрой

Поезд-пуля нафталина

тратить на опреснение воды

В рациональном мире экспресс остановился бы под заголовком «Мосты в никуда».

В рациональном мире наши законодатели вместо этого финансировали бы опреснительные заводы вдоль 1000-мильного побережья Калифорнии, чтобы получить доступ к бесконечным источникам воды, чтобы компенсировать постоянные засухи.

Но, конечно, этого никогда не произойдет, потому что это не кричащее или захватывающее, и это стоило бы многим лобби и подрядчикам их работы. И многие законодатели получают много пожертвований из этих источников.

Стив Джонсон

Саратога

Билеты в одну сторону на

Космическая гонка миллиардеров

В какое захватывающее время мы живем – гонка миллиардеров за первенство в космосе.

Прискорбная часть этого в том, что они будут продолжать возвращаться.

Мэтт Род

Сан – Хосе

Не вините только ислам

Для раздираемого войной Афганистана

Пора вывести наши войска из Афганистана, как выразился Джозеф Риццуто в своем письме от 14 июля («Байден заслуживает благодарности за вывод войск из Афганистана», стр. A6). Но требуется постоянная поддержка, чтобы помочь Афганистану оправиться от разрушений, спровоцированных Соединенными Штатами и Россией. Г-н Риццуто, обвиняя исламскую религию в качестве источника насилия, легко забывает золотой век ислама, 600-летний период, когда наблюдался культурный бум науки и математики (вспомните алгебру), в то время как Европа находилась в интеллектуальном и культурном упадке (Темный Возрастов).

Современная колонизация Запада в течение долгого времени влияла на их целенаправленные попытки вызвать конфликт в других странах, чтобы способствовать господству мусульманских стран. Западное вмешательство способствовало появлению воинствующих экстремистов (таких как доктрина Рейгана о финансировании афганских моджахедов для борьбы с русскими и которая привела к созданию Талибана).

Давайте не будем забывать историю или демонизировать целую религию, чтобы снять с себя ответственность за помощь в восстановлении Афганистана.

Энн Кгтроб

кошки