Сообщения Google будут отображать реакции iMessage в виде эмодзи

Последняя версия Похоже, что приложение решает давнюю проблему для пользователей Android: наконец-то отображаются отзывы, отправленные через Apple. правильно. Как я уже заметил Приложение теперь конвертирует Tapbacks в смайлики.

Пока что сообщения преобразовали ответные сообщения в . Итак, если пользователь Android отправит владельцу iPhone сообщение с надписью «Увидимся через десять?». И их компаньон iOS использовал подобную реакцию, и Сообщения отображали этот ответ как отдельную строку текста (например, «Нравится» Увидимся через десять? »»). Это часто делало беседы более хаотичными, чем они должны были быть, особенно в групповых чатах.

браузер гугл На устройствах Android, совместимых с RCS в прошлом году, но есть некоторые отличия от iOS Tapbacks. В то время как Apple использует символ сердца, «ха-ха» и другие знаки препинания, Google использует эмодзи. Итак, похоже, что приложение для Android превращает сердце в лицо с глазами-сердечками, «ха-ха» в смеющееся лицо и так далее. Некоторые нюансы перевода могут быть потеряны, но он все же намного чище, чем предыдущий способ отображения Tapbacks в Google.

Слово «смена» впервые появилось через 9to5 GoogleОзнакомьтесь с последней версией бета-сообщений. Google сейчас выкатывает обновление. Мы еще не достигли того момента, когда iMessage будет работать на Android, но, по крайней мере, Google играет немного лучше с iOS.