Сообщения Google получают SMS-отзывы, раздражающие, как iMessage

Через день после появления Apple берет кредит Для Google, добавляющего обратную связь iMessage на Android, приложение «Сообщения» начинает развертывать возможность оставлять отзывы о текстах SMS, что уже возможно с RCS.

В середине 2020 годаGoogle представил возможность отправлять реакции, подобные iMessage, на RCS. Когда вы получаете чат RCS, удерживая нажатой, вы можете оставить один из семи смайликов, включая большой палец вверх/вниз и набор выражений лица.

Мы получили два отчета о том, что пользователи Google Messages могут отвечать на SMS-сообщения. Как и в случае с RCS, просто нажмите, чтобы получить семь неизменных отзывов. Если получатель SMS использует Сообщения, реакция появится в правом нижнем углу.

Для получателей, которые не используют приложение Google Messages, не имеют включенного чата RCS или на iOS, возврат представляет собой текстовое сообщение, содержащее смайлик от отправителя, за которым следует ответ с кавычками.

Л: Приложение «Сообщения» не реагирует на смс | Р: SMS-отзыв Android на iPhone (1-я, 3-я, 4-я строки)

Дизайн резервной копии Google красивее и визуально отличается от своего аналога iPhone, который отправляет только текстовое описание вместо смайликов.

Это, несомненно, функция, которая помогает пользователям обмена сообщениями быть более выразительными. Однако со временем это может стать раздражающим, поскольку пользователи Android, которые разговаривают с владельцами iPhone, могут это подтвердить.

Между тем, Google Messages работает так же, как и мы. Он был включен ранее в этом месяце — О возможности отвечать в чате RCS любым эмодзи. Эти две вещи могут быть связаны.

Больше в сообщениях Google:

Гондан спасибо!

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: