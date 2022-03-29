Сообщество файтингов реагирует на список масштабных изменений, которые появятся в финальном обновлении Street Fighter 5.



















Сообщество Fighting Game вот-вот получит, возможно, крупнейшее обновление баланса для Street Fighter 5 за всю шестилетнюю историю игры, и мы уже знаем, что будет включено благодаря Примечания по исправлению что упал прошлой ночью.











Теперь, когда у игроков появилась возможность впитать в себя то, что приготовило для всех финальное обновление SF5, вокруг тех, кто рад видеть новые баффы/способности других, которые думают, что горстка актеров, бурлит широкий спектр реакций. отделался убийством.



















Явная тенденция M. Bison продолжает улучшаться, несмотря на то, что она действительно сильна. Банан | проблемы Очевидно, это все об этом, в то время как другие любят ПГ | банк Они удивляются, как он продолжает оставаться незамеченным.





Несмотря на то, что многие согласны с тем, что Алекс, похоже, сейчас становится намного лучше, существует много споров о том, действительно ли Люк лучше, чем он был в конце 5-го сезона, или его изменения сводятся к общему уменьшению силы. для новичка это уже доказало свою действительно большую силу.





Вы можете ознакомиться с полным спектром отзывов об обновлениях от десятков профессионалов SF5 и руководителей FGC, включая EQNX | Брайан В.И

ТБС | АрьяИ

БролиЛегсИ

XSET | iДомИ

ТС | СабинаИ

демон 14И

ПГ | Джастин ВонгИ

победа | Большая птицаИ

ЗЗН | явлениеИ

Привет СудьбаИ

Джавитс Ариас.











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Мы также включили небольшой забавный ролик от Tommy2Step, показывающий, как чувствует себя сеть Urien после прочтения о ней. Большие уменьшения.









Уриен пишет после прочтения примечаний к патчу. pic.twitter.com/vH3ZqqTh2L — Tommy2step (@Tommy2stepTX) 28 марта 2022 г.

















