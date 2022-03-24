Сообщество WPI стремится поддержать Украину и пострадавших студентов и ученых | Новости

Вне кампуса, удовлетворение местных потребностей для глобального воздействия

Рената Конрад

«Как университет, который гордится решением реальных задач, я не могу придумать ничего более важного, чем занять здесь свою позицию и сделать работу, чтобы помочь», — сказала Рената Конрад, доцент кафедры эксплуатации и промышленной инженерии.

Для Конрада, недавно вернувшегося из Украины в качестве стипендиата Фулбрайта, Они обменялись офисами и домами с доцентом Украинского католического университетаЭта работа многогранна и включает в себя работу со студентами WPI по оказанию помощи НПО в районе Бостона и в Украине, сбор средств и организацию пожертвований в виде медицинских принадлежностей, а также координацию консультирования студентов в Украине.

«Это кажется очень личным», — сказала Нэнси Бернхэм, профессор физики и директор Швейцарского центра предпринимательства. Бернхэм входит в число преподавателей, которые выступают за открытие возможностей трудоустройства и стипендий для ученых, пострадавших от войны. Любовь Титова, адъюнкт-профессор физики, которая представляет глобальные стипендии для беженцев, разделяет свою приверженность работе. «Степень магистра WPI меняет правила игры», — сказала она.

Дмитрий Коркин

Богдан Фернеску, заместитель декана по исследованиям и содиректор Бухарестского центра предпринимательства, Румыния, работает с проректором Воль Субуйго над поиском стипендий и возможностей трудоустройства для исследователей-беженцев. WPI является частью файла Усилия научного сообщества во всем мире растут, в настоящее время более 2000 лабораторийПринимать украинских ученых.

И это просто не может быть более особенным, чем это было для Дмитрия Коркина, Гарольда Л. Горста ’61, профессора Хизер Э. Джордж Дин и директор Программы биоинформатики и вычислительной биологии, который открыл свой дом семье украинского коллеги-экономиста. как указано в Новости ГБХ и PRX ученыйЭто попытка «перекликается с спасением европейских ученых во время Второй мировой войны». Лаборатория Коркина также является одной из лабораторий, открытых для приема украинских ученых.

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Коркин и Титова подписались Открытое письмо русскоязычных ученых Поддержите украинских, российских и белорусских ученых, пострадавших от войны.

Члены сообщества имели возможность узнать больше о войне в Украине во время панельной дискуссии, спонсируемой International House, The Global School и Департаментом гуманитарных наук и искусств (HUA) в начале этого месяца. Сессия, которую модерировал Джун Санбонмацу, доцент HUA, с участием докладчиков из Университета Кларка и Колумбийского университета, была записана и может быть просмотрена. видел здесь.

По мере того, как общество призывается действовать в отношении Украины, появляется признание и возрождается интерес к способам оказания помощи пострадавшим в других конфликтах, включая Афганистан и Сирию, а также обязательство продолжать поддерживать и расширять образовательные и личные контакты с русским языком. Студенты и ученые.