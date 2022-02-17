Сопредседатели Азербайджано-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству встретились в режиме видеоконференции — АЗЕРТАДЖ

Баку, 17 февраля, АЗЕРТАДЖ.

Сопредседатель Азербайджано-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, и сопредседатель комиссии с российской стороны, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики . Российская Федерация, Алексей Оверчук, провел совещание в формате видеоконференцсвязи. Во встрече также приняли участие представители соответствующих государственных структур обеих стран, сообщает пресс-служба Кабинета министров АЗЕРТАДЖ.

Вопросы повестки дня, а также достижения и перспективы сотрудничества в сферах экономики и торговли, взаимных инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, таможни и границ, нефти и газа, энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, банковского дела, межрегиональных отношений и гуманитарные аспекты и другие направления во время встречи. Стороны отметили, что двусторонняя встреча глав государств в Сочи в ноябре прошлого года стала еще одним проявлением стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией. Они отметили, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

В ходе встречи также было отмечено, что в апреле-мае текущего года в Баку состоится 20-е юбилейное заседание Межправительственной комиссии. Они высоко оценили тот факт, что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился более чем на 12% и достиг $3 млрд в 2021 году. Первый грузовой поезд, отправленный в Россию 12 февраля в рамках проекта «Агроэкспресс». был оценен как успешный результат совместной деятельности двух стран. Стороны выразили уверенность, что проект будет способствовать расширению торгово-экономических отношений и стимулированию предпринимательства между Азербайджаном и Россией. Они также отметили деятельность торговых миссий в реализации экономического потенциала сотрудничества между двумя странами, а также активную работу Российского экспортного центра в Азербайджане. Была высоко оценена роль Азербайджано-Российского и Азиатско-Азербайджанского деловых советов в развитии отношений между деловыми кругами и выявлении новых возможностей для сотрудничества.

Примечательно, что обе стороны будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку для увеличения взаимных инвестиций между двумя странами и что Азербайджан вложил в экономику России 1,2 миллиарда долларов, а Россия вложила в экономику Азербайджана более 6 миллиардов долларов. Стороны подчеркнули благоприятные возможности участия российских компаний в проектах, реализуемых в промышленных зонах Азербайджана, и то, что 14 российских компаний уже подали заявки на работу на освобожденных от оккупации землях. В качестве проявлений успешного сотрудничества оценивались различные отрасли, в том числе автомобилестроение, фармацевтическое производство, строительные материалы, железные дороги, виноделие, вертолетостроение, авторемонт и другие.

Было отмечено, что сотрудничество в области сельского хозяйства имеет большое значение и что Россия является крупнейшим потребителем сельскохозяйственной продукции из Азербайджана. Отмечалось, что объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в Россию в 2021 году увеличился на 6%. С этой точки зрения было высоко оценено продление срока разрешения на перевозку фруктов и овощей из Азербайджана в Россию железнодорожным транспортом до 1 января 2023 года. Кроме того, он заявил, что Россия является основным поставщиком минеральных удобрений и питательных растений в Азербайджан и что две страны успешно сотрудничают в этой области. Высоко оценен уровень сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Следует особо отметить, что объем грузов, перевозимых наземным транспортом, увеличился в прошлом году на 6,6%, а объем товаров в пути — на 14,3%. Стороны подчеркнули важность международного транспортного коридора «Север-Юг» и сообщили, что как в Азербайджане, так и в России ведется активная работа по расширению возможностей в рамках этого коридора. Также обсуждались перспективы создания комплексного триггерного механизма для этого коридора.

Стороны назвали Азербайджано-российский межрегиональный форум важной площадкой для развития межрегиональных отношений, а 11-й форум состоится во второй половине 2022 года.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление и расширение отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах сотрудничества.