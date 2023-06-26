Сорванный вагнеровский переворот усиливает давление на российскую экономику

«Увеличение военных расходов, более активная мобилизация ресурсов и более низкая приверженность политиков фискальной дисциплине и таргетированию инфляции могут привести к гораздо более слабой макроэкономической стабильности в России».

Это не означает, что Capital Economics ожидает, что «Россия превратится в полноценную военную экономику». Нет никаких признаков того, что президент Путин готов пойти по этому пути. Однако любое усиление военных действий может быть встречено дальнейшими санкциями со стороны Запада, что сделает Россию более уязвимой для снижения цен на нефть и ослабит устойчивость России».

Максимилиан Гесс, ученый и автор будущей книги о войне с Россией, предупреждает, что в конечном итоге российская экономика может оказаться такой же изолированной, как и ее лидер.

По его мнению, скорее всего, произойдет то, что экономические игроки, связанные с российскими силовыми структурами, известными как силовики, «будут приумножать доводы о том, что государству нужно усилить контроль повсюду».

«Я ожидаю консолидации по ключевым отраслям, и это произошло на какое-то время, но, хотя мой предыдущий график заключался в том, что через три-четыре года будет только несколько крупных металлургических компаний и только одна нефтяная компания — «Роснефть», — в результате это может быть ускорено. ».

Он считает, что это навсегда изменит российскую экономику. «Экономика перейдет от авторитарного режима с капиталистическими элементами к независимому режиму с фальшивой видимостью».