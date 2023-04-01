Соревнования по фехтованию во Франции отменили после возвращения россиян

Чемпионат мира по фехтованию во Франции был отменен в пятницу после того, как международная федерация проголосовала за допуск россиян к соревнованиям.

Французская федерация фехтования заявила, что не будет проводить мужской турнир Monal Epee Challenge недалеко от Парижа в мае после Международной федерации фехтования. решение в этом месяце Положить конец годичному исключению конкурентов из России и ее союзника Беларуси из-за российского вторжения в Украину.

Это решение вызвало негативную реакцию, когда более 300 фехтовальщиков подписали письмо протеста, а организаторы других чемпионатов мира в Германии отказались от участия.

Организаторы предстоящего конкурса в Польше заявили, что попросят россиян и белорусов подписать заявление о том, что они не поддерживают войну.

FIE проголосовала за повторный допуск россиян и белорусов к соревнованиям с середины апреля, еще до того, как Международный олимпийский комитет заявил во вторник, что хочет, чтобы этот вид спорта позволил им снова соревноваться в качестве нейтральных спортсменов с повышением квалификации на Олимпийские игры в Париже в следующем году. Международный олимпийский комитет рекомендовал условия, включающие запрет на участие России или Беларуси в командных соревнованиях и запрет на участие спортсменов, работающих по контракту с военными, но ФИВБ еще не подтвердила, будут ли они соблюдены.

Фехтование — влиятельный вид спорта в олимпийских кругах. Президент МОК Томас Бах — бывший фехтовальщик, завоевавший золото на Олимпийских играх 1976 г. Бывшие фехтовальщики возглавляют национальные олимпийские органы России и Украины.

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