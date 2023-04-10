Соревнования по фехтованию отменили в Германии и Польше по решению России

Федерации фехтования Германии и Польши отменили предстоящие чемпионаты мира из-за того, что 10 марта Международная федерация фехтования (FIE) проголосовала за отмену запрета на фехтование из России и Беларуси.

Международная федерация фехтования (FIE) проголосовала за возобновление участия фехтовальщиков из России и Беларуси в международных соревнованиях, начиная со второй половины апреля, «в соответствии с потенциальными будущими рекомендациями/решениями МОК, а также в соответствии с условиями нейтралитета и индивидуального права».

FIE не ответила на запрос о более подробной информации, но вскоре после голосования все американские, британские и украинские федерации выступили с заявлениями, в которых говорилось, что они ожидают восстановления в должности.

После голосования FIE МОК 28 марта обновил свои рекомендации спортивным федерациям относительно участия спортсменов из России и Белоруссии, посоветовав им вернуться к соревнованиям вне Олимпиады в качестве нейтральных спортсменов в индивидуальных видах и только в том случае, если они не будут активно поддерживать война на Украине. Каждая международная спортивная федерация сама решает, реабилитировать ли россиян и белорусов.

После обновления МОК другие спортивные федерации заявили, что планируют рассмотреть возможность возвращения спортсменов из России и Беларуси в сложившихся обстоятельствах. Помимо фехтования, Международная федерация тхэквондо пока является единственным видом спорта, который окончательно вернул россиян и белорусов к соревнованиям высокого уровня после модернизации МОК. Говорит, что сделает это к чемпионату мира в конце мая..

До модернизации МОК россияне и белорусы уже имели право участвовать в некоторых других международных видах спорта, включая теннис и велоспорт, в качестве нейтральных спортсменов.

Квалификационное окно Олимпийских игр 2024 года по фехтованию начинается в этом месяце и продлится до апреля 2024 года. Фехтовальщики могут зарабатывать очки за квалификационные зоны квот для своих стран в индивидуальных и командных соревнованиях.

Польская федерация фехтования объявлено в прошлую среду Он не будет принимать ранее запланированный чемпионат мира с 21 по 23 апреля в Познани, единственный турнир Кубка мира, запланированный на апрель.

«Есть риск того, что большое количество участников с российскими и белорусскими паспортами будет допущено в плохо контролируемом порядке», — заявили в федерации. Согласно переводу Reuters. «Польская ассоциация фехтовальщиков поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по отстранению от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и поддерживают режим. Президент России Владимир Путин. Поэтому как организатор чемпионата мира в Познани не может смириться с такой ситуацией.

Это произошло после Германской Конфедерации. объявить 16 марта он не будет принимать чемпионат мира, ранее запланированный на первые выходные мая в Таубербишофсхайме, родине президента МОК и олимпийского чемпиона по фехтованию 1976 года. Томас Бах.

После того, как Германия отменила чемпионат мира, в те же выходные в Болгарии в расписание FIE был добавлен еще один чемпионат мира.

«Наша солидарность с народом Украины, страдающим от агрессивной войны», — заявил президент ФРГ. Клаудия Бакел Об этом он сообщил в сообщении от 16 марта. Согласно переводу Reuters. Федерация фехтования Германии принимает [the FIE] разрешение. Теперь мы хотим дать четкий сигнал о том, что нам бы хотелось другого исхода и что мы продолжаем видеть большое количество открытых вопросов о правоприменении со стороны Всемирной федерации, что делает невозможным проведение турнира».

Следующее международное соревнование по фехтованию высокого уровня — Гран-при Сеула через две недели.

В конце марта украинское правительство решило, что со спортивной точки зрения спортсмены не должны участвовать в отборочных олимпийских играх 2024 года, если на них присутствуют россияне, согласно сообщениям нескольких украинских СМИ.

Соединенные Штаты проголосовали за дуэль против восстановления России и Беларуси. Генеральный директор Фил Эндрюс В прошлом месяце он заявил, что решения о участии в соревнованиях, допускающих спортсменов из России и Беларуси, будут принимать отдельные фехтовальщики из США.

«Наша основная цель — благополучие и поддержка наших спортсменов», — говорится в заявлении Эндрюса. «Мы верим в расширение возможностей наших спортсменов для принятия обоснованных решений об их участии. Мы предоставим им необходимую информацию о том, как их выбор повлияет на их квалификацию для будущих турниров, особенно Олимпийских игр. Однако позвольте мне прояснить: фехтование США не будет налагать какие-либо штрафы и поддерживать любые финансовые последствия. Спортсмены сами решают не участвовать в соревнованиях или опротестовать это шокирующее решение. Их личные убеждения и уровень комфорта имеют для нас первостепенное значение, и мы их поддерживаем. независимо от их решения».

Российские фехтовальщики возглавили олимпийский зачет в Токио, завоевав восемь медалей и три золота, и выступали от имени Олимпийского комитета России. У Беларуси, не имеющей олимпийских медалей по фехтованию, не было ни одного фехтовальщика на Олимпиаде в Токио и ни одного фехтовальщика на Олимпиаде в Рио.

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